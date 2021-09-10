التموين: تحرير 40 محضرًا في حملات بمركز إهناسيا غرب بني سويف

حّررت حملة رقابية بمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، 40 محضرًا متنوعًا لمخالفات بمخابز بلدية، ومحال بقالة وجزارة ومخبوزات، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه المخالفين.

حملة تموينية بمركز إهناسيا ببني سويف

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، برئاسة المحاسب نشأت معبد، في بيان لها، اليوم، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، قامت إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا بالتنسيق مع إدارتي التموين والطب البيطري، للمرور على المخابز البلدية ومحال البقالة والجزارة والمخبوزات، لمراقبة المعروض من السلع ومواجهة كافة صور الغش التجاري.

تحرير 40 محضرًا بمركز إهناسيا

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرًا بواقع محضرين ذبح خارج السلخانة و5 محاضر عدم وضع شاش على اللحوم ومحضرين مزاولة نشاط دون ترخيص، و7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، بالإضافة إلى تحرير 24 محضرًا للمخابز البلدية، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه المخالفين.

محافظ بني سويف يناقش نتائج جهود الحملات التفتيشية التموينية

وكان محافظ بني سويف، ناقش تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج جهود الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة المديرية في الفترة من 29 أغسطس الماضي وحتى 4 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وكيل وزارة التموين يعرض تقريرًا بالمخالفات والمضبوطات التموينية

وتضمن التقرير الذي أعده المهندس وصفي عبدالله وكيل الوزارة، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 115 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية.

محافظ بني سويف يوجه قطاع التموين باستمرار ضبط الأسواق

ووجه محافظ بني سويف، مسؤولى قطاع التموين باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، بمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.