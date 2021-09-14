إدارة التموين بالأقصر تشن حملات مكثفة وتضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية

نجحت إدارة التموين بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، في ضبط كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، كما ضبطت سلع أخرى مجهولة المصدر، داخل إحدى المخازن غير المرخصة، تحديدًا في قرية الشغب التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

ضبط كمية من «المش التركي» منتهية الصلاحية

وخلال حملات التموين، ضبطت الإدارة «عدد 9 كرتونة مش تركي، في كل كرتونة عدد 12 عبوة ليصل الإجمالي، عدد 108علبة مش تزن العبوة الواحدة 900 جم، بالإضافة إلى ضبط كرتونة مش سلطة فريش يوجد بداخلها عدد 12 عبوة تزن الواحدة منها 450 جم، وجميع المنتجات منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستعمال الآدمي».

كما ضبطت إدارة تموين إسنا جنوب محافظة الأقصر، عدد 35 لفافة عصير، في كل لفافة عدد 12 زجاجة، وإجمالي عدد الزجاجات 420 زجاجة عصير، لا تحمل أي أوراق أو مستندات تدل على مصدر المنتج، فضلًا عن كونها مجهولة المصدر، وتحفظت الحملات على جميع المضبوطات من قبل إدارة التموين بإسنا جنوب الأقصر، وتحررت المحاضر الرسمية بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية، مع العرض على النيابة العامة.

تعليمات وزارية بـ شن حملات يومية

ويأتي ذلك، في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة تكثيف حملات الضبط ضبط للسلع الغذائية المخالفة، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ، فضلًا عن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، وعبد الرزاق الصافي وكيل المديرية، بالمرور اليومي وتكثيف حملات ضبط السلع المخالفة في الأسواق والمخابز والمحال التجارية، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين منهم.