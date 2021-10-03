الأزهر يدرب المعلمين على الإنجليزية ومنح مجانية للطلبة إلى الخارج

قال الدكتور عبدالدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر لشئون التعليم والثقافة، إنَّ شيخ الأزهر كلفه منذ عام 2005 بضرورة إيجاد آلية لتوفير أساتذة الأزهر لإيفادهم إلى الخارج وذلك من كليات العلوم الدينية والشرعية بجامعة الأزهر.

تخصيص 3 طلاب للدراسة بالخارج بمنح مجانية بعد التخرج

وأضاف مستشار شيخ الأزهر، في كلمته بفعاليات إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج ورش عمل مدرسي الأزهر المعروف بـ«AATAGs» والذي يتمّ بالتعاون بين قطاع المعاهد الأزهرية مع المركز الثقافي البريطاني، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أنَّ تعليم اللغات الأجنبية في الأزهر كان ضعيفًا وقتها، وتمّ بالفعل البدء بتخصيص 3 طلاب يتخرجوا ليدرسوا في الخارج بمنح مجانية.

لدينا 10 آلاف معهد أزهري و7 آلاف مدرس لغة إنجليزية

وأشار إلى أنَّ تعليم اللغات في المدرجات الكبيرة لا فائدة منه وهذا مثبت بالدليل، منوهًا إلى أنَّه لهذا تمّ التفكير في التوسع لتعليم اللغات منذ البداية، متابعًا «لدينا 10 آلاف معهد أزهري و7 آلاف مدرس لغة إنجليزية، وهذا يشجعنا على تأهيل مدرسي اللغة الإنجليزية وتزوديهم بالخبرات اللغوية».

تدريب معلمي الأزهر على اللغة الانجليزية

بدوره، قال الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فعاليات إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج ورش عمل مدرسي الأزهر المعروف بـ«4AATAGs»، إنَّ التعاون بين الأزهر الشريف، والمركز الثقافي البريطاني قد بدأ منذ عام 2008، وأثمر هذا التعاون على إنشاء مركز الأزهر لتعليم اللغات، وتوفير منح الأزهريين للدراسة في المملكة المتحدة، وتدريب مدرسي الأزهر على اللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أنَّ الله عز وجل قد قرن اختلاف الالسنة في خلق السماوات والأرض، واستدل على ذلك بقول الله تعالى «ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم»، منوهًا إلى أنَّ اختلاف الالسنة هو اختلاف اللغات.