رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: حريصون على الارتقاء بمستوى المعلم

انطلقت فعاليات إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج ورش عمل مدرسي الأزهر المعروف بـAATAGs، منذ قليل، والذي يتم بالتعاون بين قطاع المعاهد الأزهرية مع المركز الثقافي البريطاني، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويستهدف للوصول خلال هذا العام الدراسي لـ210 مدربين و4000 متدرب من مدرسي المعاهد الأزهرية بجميع مراحلها في جميع المحافظات.

توفير منح الأزهريين للدراسة في المملكة المتحدة

وفي كلمته قال الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن التعاون بين الأزهر الشريف، والمركز الثقافي البريطاني بدأ منذ عام 2008، وأثمر هذا التعاون على إنشاء مركز الأزهر لتعليم اللغات، وتوفير منح الأزهريين للدراسة في المملكة المتحدة، وتدريب مدرسي الأزهر على اللغة الإنجليزية.

الأزهر حريص على الارتقاء بمستوى المعلمين في شتى العلوم

وأضاف داوود، في كلمته، بأن الأزهر حريص على الارتقاء بمستوى المعلمين في شتى العلوم والتخصصات، ومن ذلك بدأ الأزهر في تدريب معلمي اللغة الإنجليزية منذ فترة بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني.

وأشار إلى أن أهل العلم المتخصصون هم الذين يدركون اختلاف الألسنة واللهجات، وقرن الله عزوجل اختلاف الألسنة بخلق السماوات والأرض، في قوله تعالى «ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم»، منوها بأن اختلاف الألسنة هو اختلاف اللغات.

ويذكر أن نتيجة التنسيق سوف تظهر عند وصول قاعدة البيانات الخاصة بمن سجلوا بياناتهم غدا، وسيجري العمل عليها فورا، كما أن إعلان نتيجة التنسيق للمرحلتين الأولى والثانية سيكون يوم الأحد أو الإثنين.

وكان قد أعلن الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، في مؤتمر صحفي أن مؤشرات نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية لعام 2021 قد شهدت انخفاضًا بنسبة 2% على الأقل في الحدود الدنيا للقبول بالكليات، خاصة كليات القمة.