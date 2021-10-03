موعد نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الجديد 2021-2022

يترقب الطلاب وأولياء نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الجديد 2021-2022، حيث زادت عمليات البحقث عنها مؤخرا، ويرغب العديد من الطلاب في معرفة الكلية التي سيلتحقون بها، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وترصد السطور التالية تفاصيل ظهور نتيجة التنسيق.

نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الجديد 2021-2022

وبحسب تصريحات الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، فمن المقرر إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الجديد 2021-2022 حال وصول قاعدة البيانات الخاصة بمن سجلوا بياناتهم غدا، وجار العمل عليها فورا، على أن يكون إعلان نتيجة التنسيق للمرحلتين الأولى والثانية اليوم أو غدا، وذلك بعد الانتهاء منها، والاطلاع على البيانات كافة.

وأوضح مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني: «نحن بانتظار قاعدة بالبيانات لمن سجلوا رغباتهم في المرحلة الثانية من تنسيق جامعة الأزهر 2021، عبر بوابة الحكومة المصرية، خاصة بعد غلق باب التسجيل بالمرحلة الثانية لتنسيق جامعة الأزهر أمام الطلاب الجدد خريجي الثانوية الأزهرية الخميس الماضي، تمهيدا لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الجديد 2021-2022».

المؤشرات الأولية لنتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

وبعيدا عن نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الجديد 2021-2022، أعلن فرج في تصريح خاص، أنّ مؤشرات نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021، انخفضت بنسبة 2% على الأقل في الحدود الدنيا للقبول بالكليات خاصة «القمة»، مثل «الطب، الصيدلة، الهندسة، وطب الأسنان» مقارنة بالعام الماضي، ومتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الطب 95%، وطب الأسنان 95%، والصيدلة 94%، والهندسة 90%، والإعلام 83%.

الاستعلام عن تنسيق جامعة الأزهر

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، معرفة نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الجديد 2021-2022، من خلال الدخول عبر رابط تعلن عنه جامعة الأزهر.

موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2021-2022

وبعد استعراض المعلومات المتاحة عن نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الجديد 2021-2022، فوفقا للخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم، تبدأ الدراسة في العام الجديد 2021-2022، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر، وتستمر حتى 16 يونيو 2022، ومن المقرر أن تصل مدة الدراسة الفعلية في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021-2022 إلى 190 يوما.