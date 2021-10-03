عرض المتهمة بخطف طفل بعد ولادته من مستشفى الحسينية على النيابة

اصحطبت قوة من مركز شرطة الحسينية، المتهمة بخطف طفل بعد ولادته بساعات داخل مستشفى الحسينية المركزي، إلى مقر النيابة العامة بالمركز، تمهيدًا لعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات معها، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارًا بخطف طفل

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً يوم الخميس الماضي يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية من (عامل زراعي وزوجته – مُقيمان بدائرة المركز) بأنَّه بتاريخ 29 سبتمبر 2021 تمّ حجز الزوجة بإحدى المستشفيات لإجراء عملية ولادة (طفل ذكر).

سيدة تخطف الطفل وتهرب بعد دخول والدته «التواليت»

وتابع خلال البلاغ بتاريخ 30 سبتمبر 2021 وحال تواجدهما ونجلهما بإحدى الغرف بالمستشفى وبرفقتهم حالتين أخرتين حضرت إليهما إحدى السيدات غير معلومة لديهما أدليا بأوصافها، وادعت أنَّ كريمتها وضعت طفلين توأم وتمّ إيداعهما بحضانة المستشفى وخلال اصطحاب الأول زوجته لـ«التواليت» تركا نجلهما رفقة تلك السيدة وعقب عودتهما تفاجآ بخطف السيدة للطفل وهروبها.

المتهمة: زوجات أشقاء زوجي يعايروني بعدم إنجاب ذكور

تمّ تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر) وبرفقتها الطفل المختطف، وبمواجهتها قررت ارتكابها الواقعة بسبب معايرة زوجات أشقاء زوجها لها لعدم إنجابها ذكور حيث أوهمت زوجها أنَّها حامل وأشاعت ذلك وسط أهليته وجيرانها وخططت لخطف الطفل، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.