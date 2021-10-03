هنيدي يستعيد ذكريات «وش إجرام» بعد 14 عاما من عرضه: يا ريت الفيلم كله كواليس

بعد 15 عاماً من عرضه، شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره فيديو من كواليس فيلم «وش إجرام»، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»، معلقًا بقوله: «ياريت الفيلم كله كواليس».

أحداث فيلم وش إجرام

تدور القصة الأساسية للفيلم حول شخصية «طه»، وهو خريج معهد حاسب آلي، ينتمي لأسرة فقيرة، ويضطر للكذب على خطيبته بسبب معاناته من البطالة، وفي المقابل يعاني والده أيضًا من البطالة بعد خصخصة المصنع الذي كان يعمل فيه وتسريح العمال إلى المعاش المبكر، فيتمكن «طه» من الحصول على معلومات تدين صاحب المصنع بالفساد.

وتلعب الفنانة لبلبة في الفيلم دور والدة طه التي تقدم أغنية مشتركة مع الفنانة بشرى التي تجسد دور فتاة تدعى رحاب من طبقة متوسطة وبسيطة، وتقدم رحاب صورة الفتاة رياضية العنيفة إلى حد ما ومن حبها لبطل الفيلم «طه» تحاول مساعدته لتكون بذلك قد أدخلته مشاكل جديدة.

أبطال فيلم «وش إجرام» لـ هنيدي

ويضم الفيلم عدداً من الأغنيات التي يقدمها محمد هنيدي بصوته إلى جانب مشاركة من الفنانة لبلبة والفنانة بشرى، ويشارك في بطولة الفيلم خالد زكي، أحمد السعدني، مني المراغي، سعيد طرابيك، وسليمان عيد.

ويعد «وش إجرام» التعاون الأول الذي يجمع بين هنيدي والسينارست بلال فضل والمخرج وائل إحسان، ويذكر أن الفيلم من إنتاج الشركة العربية للإنتاج والتوزيع بإدارة الفنانة إسعاد يونس، وقد وبلغت تكلفة الفيلم عشرة ملايين جنيه، وحقق الفيلم حتى الأسبوع السابع من عرضه إجمالي إيرادات وصلت إلى 9.2 مليون جنيه.