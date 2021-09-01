طرق الاستعلام عن فاتورة كهرباء سبتمبر بالاسم

يبدأ 31 مليون مشترك من أصحاب عدادات الكهرباء التقليدية القديمة، اليوم الأربعاء، عمليات البحث والاستعلام عن قيمه الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء الجديدة عن شهر سبتمبر، عبر آليات التواصل التي وفرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمشتركين، خاصة بعد موجة ارتفاع درجات الحرارة التي ضربت البلاد الشهر الماضي، وأدت إلى استخدام الأجهزة الكهربائية وعلى رأسها التكييفات والمراوح لساعات طويلة، أدت إلى استهلاك البعض طاقة أكبر من المعتاد لمواجهة حرارة الجو.

خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك سبتمبر بالاسم ورقم العداد

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الآليات والخطوات التي أتاحتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر موقع الوزارة، لطرق الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك عن شهر سبتمبر بالاسم، بشركات التوزيع الـ9 على مستوى جميع المحافظات إلكترونيًا ضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تكدس المواطنين في المصالح الحكومية والحد من الزحام والطوابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة سبتمبر عبر موقع وزارة الكهرباء:

أولًا: رابط تسجيل الدخول للاستعلام عن الفاتورة

- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء من خلال الرابط التالي http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/

- الضغط على قسم الخدمات.

- اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

- إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر استعلام.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بجميع شركات توزيع الكهرباء

وتستعرض "الوطن" خطوات الاستعلام عن فاتورة "سبتمبر" بالمحافظات وهي كالتالي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة التي تتبعها والمكتوب على الفواتير المدفوعة.

- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة.

- تسجيل الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد.

- الضغط على زر الاستعلام.

شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى المحافظات

- شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.