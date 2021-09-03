خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء «سبتمبر» في 5 محافظات بشمال الصعيد

وفرت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عددًا من الخدمات في 5 محافظات تابعة لنطاق عملها بشمال الصعيد وهي «بني سويف- الفيوم- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد» ومنها طرق الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر سبتمبر ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الكهرباء عبر الإنترنت للتسهيل على المواطنين في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من التجمعات.

كيفيه الاستعلام عن فاتورة كهرباء «سبتمبر» بشركة مصر الوسطي إلكترونيًا

حددت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء عددًا من الخطوات التي يجب على المشتركين اتباعها بالمحافظات الواقعة في نطاق عملها إلكترونيًا لمعرفة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على موقع شركة كهرباء مصر الوسطى من خلال الرابط التالي http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx.

- اختيار القطاع التابع له وهو المحافظة التي يوجد بها منزلك أو نشاطك.

- اختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى، والفرع هو المدينة أو المركز محل منزلك أو نشاطك.

- كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- الضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء.

نشر ثقافة ترشيد الطاقة وتوعية المشتركين

من جانبه، أكد المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن الشركة قامت بتطوير خدماتها المقدمة عبر موقع الشركة على الإنترنت والخاصة بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهريًا وعرض فاتورتين سابقتين، إضافة إلى نشر ثقافة ترشيد الطاقة وتوعية المشتركين عن الطرق السليمة، واستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين لتطوير الخدمة وإدخال المشترك للقراءة عن طريق موقع الشركة أو موقع حماية المستهلك شهريًا.

توفير خدمة تحصيل فاتورة استهلاك الكهرباء إلكترونيًا

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إلى أن الشركة استخدمت في جميع نطاق المحافظات التابعة لها تقنيات حديثة للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمة من خلال تشغيل خدمة الدفع الإلكتروني لتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبوقة الدفع مع توفير خدمة تحصيل فاتورة استهلاك الكهرباء إلكترونيًا.