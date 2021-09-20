أول فاتورة كهرباء برقم العقار خلال شهور.. ومصادر: التعميم بعد الاختبار

تواصل الوزارات والهيئات الحكومية جهودها نحو التحول الرقمي وإصدار الفواتير الإلكترونية، ومن المقرر أن تصدر أول فاتورة كهرباء مدون عليها الرقم القومي للعقار في محافظة بورسعيد خلال 3 أشهر.

وعلمت «الوطن» من مصادر مسؤولة، أنه سيبدأ تطبيق وضع الرقم القومي للعقار على فواتير الكهرباء الإلكترونية عقب انتهاء واستكمال الاختبارات التجريبية.

وفي هذا الإطار، قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن خاصية الرقم القومي للعقار على فواتير الكهرباء الإلكترونية ستطبق في محافظة بورسعيد، كمرحلة أولى إلى أن تنفذ في جميع المحافظات.

وأضاف طلعت، في مقابلة مع قناة «العربية» أن منطقة بور سعيد ستكون من أولى المناطق التي أكلمت التطبيق التجريبي، وستشهد التطبيق الفعلي للرقم القومي للعقارات، وستصدر أول فاتورة كهرباء عليها الرقم القومي للعقار في بور سعيد قبل نهاية العام الحالي.

الرقم القومي للعقار يقلل من الالتباسات بسبب تشابه أسماء الشوارع

وأشار «طلعت» إلى أنه سيكون لكل وحدة عقارية رقم قومي، يمكن التعرف عليه، وفي العام المقبل سنبدأ تطبيق الرقم القومي للعقارات لجميع العقارات، موضحا أن تطبيق هذه التجربة ينبثق عن مشروع أكبر وهو «ميكنة وحوكمة إصدار تراخيص البناء والهدم في مصر» وبالتالي كان من الأهمية تخصيص رقم قومي متفرد لكل وحدة عقارية مستقلة بذاتها سواء شقة سكنية أو محل تجاري أو غيرها.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوحدة العقارية أي كان حجمها سيكون لها «رقم قومي» متفرد، وذلك لتجنب مشاكل تكرار أسماء الشوارع، وتكرار أسماء العقارات، وهو ما يتسبب في حدوث ارتباك وعدم القدرة على تحديد مكان العقار خاصة بسبب أسماء الشوارع المتشابهة.