الداخلية تفتتح مقرات جديدة لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر

افتتح قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، عدد من محطات الفحص الفني الآلي للمركبات ووحدات الفحص الإلكتروني المميز، والتي سبق افتتاح وحدتين بمحافظتي «القاهرة، مطروح»، والتي لاقت ردود أفعال إيجابية نظرًا لتميز الخدمات المقدمة بهما، فضلاً عن السرعة في الأداء على أعلى مستوى من الرقى.

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

افتتاح وحدة فحص إلكتروني بطنطا

وافتتحت وزارة الداخلية، يوم الخميس الماضي الموافق 30 ديسمبر من العام الجاري، وحدة الفحص الإلكتروني المميزة بنادي طنطا الرياضي لتقديم خدمات التجديد والفحص، حيث تضم الوحدة 3 خطوط للفحص الفني بقدرة استيعابية تصل إلى 360 سيارة في اليوم الواحد، بمعدل 30 سيارة في الساعة مع إمكانية رفع عدد الخطوط حتى 8 خط فحص، وذلك وفقًا لمعدلات التشغيل الفعلية.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث الدائم، لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.