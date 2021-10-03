عمر خيرت يحيي أمسية موسيقية ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب

ضمن فعاليات الدورة الحالية من معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا موسيقيا على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن «المسرح الأحمر» بالرياض، وذلك في الثامنة مساء الليلة، يقدم الموسيقار اللامع عمر خيرت أطياف الموسيقى العالمية ليحيي أمسية موسيقية راقية مميزة بكل تفاصيلها الإبدعية التي تتشكل بالموسيقى والفرقة الأوبرالية.

شروط حضور حفل عمر خيرت

حدد معرض الرياض عددا من شروط حضور حفل عمر خيرت من بينها الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد «كوفيد 19»، ويمنع الدخول من غير الكمامات ولبس الكمامات طول الوقت، قياس درجة الحرارة عند الدخول، مع منع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة أو نظهر عليه أعراض، الاقتصار على دخول المحصنين، يفضل عدم الحضور لكبار السن «65 سنة وأكثر»، ومن لديه أمراض مزمنة، يمنع حضور الأطفال «12 سنة وأقل».

وكذلك تعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من المكان، الالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة متر ونص، الالتزام بالمقعد المحدد وعدم التزامك سوف يتخذ الإجراء المتبع من قبل الشركة المنظمة، الالتزام بالإجراءات الاحترازية «عدم المصافحة، غسل وتعقيم اليدين، آداب العطس، والحرص على وجود مسافة آمنة في جميع الأوقات».

معرض الرياض الدولي للكتاب

وافتتح الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير ثقافة المملكة العربية السعودية، فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، والذي يقام تحت شعار «وجهة جديد، وفصل جديد»، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق دولة ضيف الشرف، عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطينية.

وتستمر فعاليات الدورة الحالية في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري. وتُعد هذه الدورة من المعرض الأولى التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة، تحت إشراف وزارة الثقافة، وهي الأكبر في تاريخه؛ حيث يشهد مشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية من 28 دولة.