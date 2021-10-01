وزيرة الثقافة تشهد افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب

حضرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مساء أمس الخميس، فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في واجهة الرياض، والذي دشَّنه وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وحضر حفل التدشين، وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، حسن ناظم، وسفير العراق لدى السعودية، عبدالستار هادي الجنابي، باعتبارهما ممثلين لـ العراق ضيف شرف دورة هذا العام من المعرض.

وشهد حفل الافتتاح، حضوراً نوعياً من شخصيات وقيادات ثقافية سعودية وعربية ودولية، يتقدمهم الأمير تركي الفيصل، والأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه،وتركي بن عبدالمحسن آل الشيخ وأمين دارة الملك عبدالعزيز المكلف، فهد السماري، والرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، محمد حسن علوان إلى جانب سفراء ووزراء ومسؤولين ثقافيين من دول صديقة.

وزير الثقافة السعودي يجري جولة مع الحضور على أجنحة ومرافق المعرض

ودشَّن وزير الثقافة السعودي، انطلاق الدورة رسمياً، ثم أجرى جولة مع الحضور على أجنحة ومرافق المعرض، الذي يُعد أكبر معرض للكتاب في تاريخ السعودية، وتشارك فيه أكثر من 1000 دار نشر تنتمي لـ30 دولة من مختلف قارات العالم.

ويحتضن المعرض، الذي يقام في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري، عدداً من الندوات والأمسيات النوعية التي تثري برنامجه الثقافي الشامل.

ويقام معرض الكتاب في السعودية، على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع، ويضم مناطق مخصصة لأعمال الناشرين، كما يحتضن ورش عمل، وجلسات حوارية، ودورات تدريبية، إلى جانب أمسيات شعرية وفنية، وعروض ومسرحيات عالمية تقدم على 3 مسارح خارجية.