انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب

افتتح وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، مساء أمس الخميس، معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في واجهة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وحضر حفل التدشين وزير الثقافة والسياحة والآثار في العراق، حسن ناظم، وسفير العراق لدى السعودية، عبدالستار هادي الجنابي، باعتبارهما ممثلين لجمهورية العراق التي تم اختيارها لتكون ضيف شرف دورة هذا العام من المعرض.

كما شهد الحفل حضورا نوعيا من شخصيات وقيادات ثقافية سعودية وعربية ودولية، يتقدمهم الأمير تركي الفيصل، والأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وتركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وفهد السماري أمين دارة الملك عبدالعزيز المكلف، وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في مصر، ومحمد حسن علوان الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، إلى جانب سفراء ووزراء ومسؤولين ثقافيين من دول صديقة.

1000 دار نشر تنتمي لـ30 دولة تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

ودشن وزير الثقافة السعودي انطلاق الدورة رسميا، ثم قام بجولة مع الحضور على أجنحة ومرافق المعرض، الذي يُعد أكبر معرض للكتاب في تاريخ السعودية، وتشارك فيه أكثر من 1000 دار نشر تنتمي لـ30 دولة من مختلف قارات العالم.

ويحتضن معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، الذي يقام من 1 إلى 10 أكتوبر، عددا من الندوات والأمسيات النوعية التي تثري برنامجه الثقافي الشامل، وهذه الدورة هي الأولى التي تنظمها وتشرف عليها هيئة الأدب والنشر والترجمة بعد نقل اختصاصات المعرض إليها.

وتنظم الهيئة على هامش المعرض مؤتمر الناشرين الدولي، وذلك يومي الرابع والخامس من أكتوبر، وهو أول مؤتمر من نوعه في السعودية.

ويسعى هذا المؤتمر إلى إعادة صياغة مستقبل صناعة النشر عربياً، ويضم ورش عمل يقدمها كبار الناشرين في العالم، وقيادات صناعة الكتاب، وسط مشاركة فاعلة من اتحادات النشر العالمية.