معرض الرياض الدولي للكتاب 2021.. تعرف على استعدادات الناشرين المصريين

يستعد اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، للمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، حيث تم تكليف شركة النحاس للاستيراد والتصدير، بشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين فى المعرض، ونوه الاتحاد بأنه سيجري استلام كشوف التعبئة فى إدارة الشركة من اليوم وحتى يوم 5/9/2021، وكشف التعبئة بصيغة الإكسيل على إيميل الشركة، على أن يجري استلام الطرود من الناشر، بعد أربعة أيام من استلام الكشوف، من يوم 6/9/2021 إلى يوم 9/9/2021، حتى يتسنى لشركة الشحن استخراج الموافقات قبل الشحن.

شروط شحن الطرود

وأشار محمود خلف رئيس لجنة المعارض بالاتحاد في تصريحات للصحفيين إلى ضرورة مراعاة أن تكون كشوف التعبئة والفواتير مطابقة للطرود، وألا تحتوى على أى كتب ممنوعة أو مخالفة لشروط المعرض، أو أى كتب أثرية أو مخطوطات أو كتب تراث قديم، مؤكدا أن من يخالف ذلك من الناشرين، يتحمل كل الغرامات المفروضة على الشحنة بالكامل، وكل التعويضات اللازمة عن تعطل الشحنة بالكامل.

استعدادات الناشرين للمشاركة في معارض الكتاب الدولية

وفي ضوء الاستعداد للمشاركة في المعارض الدولية أعلن اتحاد الناشرين مؤخرا أنه وفي ضوء التنسيق مع وزارة الصحة لتلقي الناشرين لقاح فيرس كورونا حضر وفد من الأطباء ممثلي وزارة الصحة إلى مقر الاتحاد وتم منح جميع الناشرين الذيم حضروا لقاح فيروس كورونا (استرازينكا) ومن المقرر أن يتم الترتيب للحصول على الجرعة الثانية للناشرين في وقت قريب.

معرض الرياض الدولي للكتاب

وكان المعرض تأجل من أبريل الماضي إلى 1 أكتوبر المقبل، بسبب فيروس انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 10 أكتوبر 2021.

ويقام المعرض سنوياً في مدينة الرياض، ويمثّل منصة للشركات والمؤسسات والأفراد العاملين والمهتمين بقطاع صناعة الكتب والنشر لعرض منتجاتهم وخدماتهم، إضافةً إلى دوره الأساسي في تعزيز وتنمية العادات والمهارات القرائية للمجتمع، وزيادة الوعي المعرفي والثقافي والأدبي والفني.

وشكّل المعرض منذ انطلاقته -حوالي أربعين سنة- صورة خاصة عنه، بكونه حدثاً مهماً في المشهد الثقافي العربي، وواحداً من أهم معارض الكتب العربية من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوع برامجه الثقافية؛ حيث تشارك في المعرض كل عام أبرز دور النشر العربية والإقليمية والدولية.

وفي عام 2019، جرى الإعلان عن انتقال التنظيم والإشراف على المعرض إلى وزارة الثقافة، وتعمل الوزارة الآن على تعزيز دور ومكانة معرض الرياض الدولي للكتاب في خارطة معارض الكتب عالمياً، وإضافة التحسينات اللازمة لمواكبة رؤية المملكة 2030 المعززة والمحفزة لقطاع صناعة الثقافة، باعتبارها أحد مقومات جودة الحياة، ومساهمة في النمو الاقتصادي الوطني.