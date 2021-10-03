«القضاء الإداري» ترفض دعوى وقف «عمومية نادي الزهور»  

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من إيهاب عبد العظيم، التي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزهور بتوجيه الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية للنادي يوم 8 أكتوبر الجاري.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 70184 لسنة 75 قضائية وزير الشباب والرياضة بصفته.

المحكمة رفضت دعوى سابقة للنادي

كانت محكمة القضاء الإداري، رفضت دعوى قضائية، سابقة، طالبت بإلزام وزير الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزهور بإنشاء لجنة دينية.

صدَر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبدالحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة.

المحكمة: لا صحة لما ورد في الدعوى بإنشاء لجنة دينية

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنَّه لا صحة لما ورد في الدعوى بأن إنشاء لجنة دينية داخل نادي الزهور يتضمن تمييزًا بين الدين الإسلامي أو المسيحي، وإنما يعد من الأمور التي تدخل ضمن اهتماماته التي تندرج تحت الناحية الثقافية، فالثقافة الدينية من الأمور العظيمة التي يتعين الاهتمام بها من جهات مسئولة بالدولة.

وأضافت المحكمة، أنَّه إذ خلت الأوراق مما يفيد أن نادي الزهور يمارس نشاطًا دينيًا مما يشكل تمييزًا بين الأعضاء، أو انحرف عن مساره الصحيح، فمن ثم يكون عدم تدخل وزارة الرياضة لإبطال ذلك القرار قائمًا على سببه الصحيح، ويتعين القضاء برفض الدعوى.