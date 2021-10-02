حصاد مجلس الدولة في أسبوع.. 5 أحكام بوقف التعدي على مياه النيل

تعرض «الوطن»، في التقرير التالي، حصاد الأحكام والفتاوى التي أصدرتها محكمة مجلس الدولة في الأسبوع الماضي، حيث فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا.

5 أحكام نهائية تحظر التعدي على جسور النيل

تدور أحداث الأحكام حول تجريم التعدي على النيل أو المياه بكل أشكالها ويؤيد حق الدولة في اتخاذ كل الإجراءات ضد المخالفين، حيث أيدت المحكمة الادارية العليا 5 أحكام صادرة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بإزالة حالات تعدٍ بعض المواطنين على جسور النيل والترع العامة والرياحات والمصارف العامة والأراضي الزراعية، خاصة بمراكز ومدن «رشيد، والرحمانية، وكوم حمادة، وشبراخيت»، وقد أصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ.

من حق الدولة اتخاذ كل الإجراءت لحماية المياه

وأكّدت المحكمة، أنَّه من حق الدولة اتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي وإزالة جميع حالات التعدي على منافع الري والصرف، ولو كانت قديمة مهما طالت فلا تحصين للتعدي من الإزالة أو إضفاء مشروعية عليها.

رفض دعوى إلغاء قرار وقف النشر عن مستشفى «57357»

تدور أحداث الحكم حول طلب أحد المحامين بوقف النشر عن مستشفى أطفال 57357 والمحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى، حيث قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدم قبول الدعوى المقامة من عماد مبارك، التي طالب فيها بإلغاء القرار رقم 36 لسنة 2018 الصادر بوقف كل ما نشر عن مستشفى 57357، لانتفاء شرط المصلحة.

اختصمت الدعوى رقم 49558 لسنة 72 قضائية، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

عدم قبول دعوى تطالب بوقف أعمال «السبكي»

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى ضد شركة السبكي للإنتاج الفني ووزير الإعلام بصفته، حيث طالبت الدعوى بوقف وإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضده الثاني وزير الإعلام، عن إصدار قرار بوقف أعمال المنتج محمد السبكي وشركته.

إلزام جمعية «إنشاءات» برد 150 ألف جنيه لـ«محاجر سيناء»

أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري الصادر عام 2017، والمتضمن إلزام إحدى جمعيات الإنشاء المعمارية برد مبلغ 150 ألف جنيه قيمة المواد المحجرية من رمال وزلط، والمستخدمة في عملية استكمال وتطوير مستشفى الطور العام، وعملية إنشاء المركز الصحي الحضري بطور سيناء، وذلك للجهة الإدارية الممثلة في مشروع المحاجر بمحافظة جنوب سيناء، ورفضت المحكمة رد الفوائد القانونية عن هذا المبلغ.

وألزمت المحكمة الطرفين بالمصروفات القضائية مناصفة بينهما.

تأجيل دعاوى إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة لطلاب القاهرة الكبرى لـ17 أكتوبر

قررت الدائرة السادسة «تعليم» بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الطعون التي تطالب بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب القاهرة والجيزة والقليوبية، لجلسة 17 أكتوبر المقبل، لتقديم المستندات، ورد الجهة الإدارية.

الدعاوى استندت إلى أحكام محكمة الفيوم

واستندت الدعاوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، وكيلا عن عدد من أولياء أمور الطلاب، إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، والصادر مؤخراً بإلزام وزارة التربية والتعليم بتصحيح أوراق إجابات أحد الطلاب بصورة يدوية وبعيدا عن الماسح الضوئي.