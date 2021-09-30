مجلس الدولة يكرم الموظفين المتميزين بشهادات تقدير ومكافآت مالية (صور)

نظم مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، احتفالية تكريم تشمل جميع الوظائف داخل أقسام المجلس الثلاثة «القضائي، والفتوى، والتشريع»، فضلاً عن الموظفين بجميع الوظائف التخصصية والفنية والكتابية والحرفية والخدمة المعاونة، كما شمل التكريم الموظفين من الجنسين، وكذا ذوي الإعاقة، والحاصلين على درجة الدكتوراه، وأيضاً الموظفين بفروع مجلس الدولة بالمحافظات المختلفة، والمنتدبين، وقد تمثل التكريم في منح الموظف المُتميز شهادة تقدير ومُكافأة تشجيعية رمزية.

حريصون على إثابة المتميزين

أوضح حسام الدين، أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص إدارة مجلس الدولة على إثابة الموظفين المُتميزين تشجيعاً لهم على بذل المزيد من الجُهد وتحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء، وهو ما يعود بالنفع على تقديم خدمة العدالة الإدارية للسادة المتقاضين ويتماشى مع سياسة الدولة لسرعة إنهاء مصالح المواطنين.

جدير بالذكر أن هذا التكريم يُعد حافزاً لجميع الموظفين لبذل المزيد من الجهد، والعمل المتميز.

التكريم ضمن لقاء سنوي دوري بالموظفين

لقاء سنوي بموظفي المجلس

ويأتي هذا التكريم ضمن اللقاء السنوي الذي يعقده المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار طه كرسوع الأمين العام، بموظفي المجلس حيث يتم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص شؤونهم الوظيفية والاجتماعية والصحية، باعتبار أنهم شركاء في الإنجاز والنجاح غير المسبوق في العمل.

وجدير بالذكر أن أحد موظفي المجلس المكرمين قد ذكر أنه خلال عمله بمجلس الدولة، والذي جاوز «37» عاماً لم ير هذا التكريم غير المسبوق والتقدير المشكور للجهد المبذول، موجها الشكر لإدارة المجلس لتكريمهم بهذا الشكل الرائع.

وأكد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة على أن الاستثمار في الموارد البشرية يُعد ضمن أهم أوجه الاستثمار باعتبارهم ضمن أهم موارد الدولة.

توجيه الشكر للموظفين بقسم المطالبات

وقد وجه رئيس مجلس الدولة الشكر للموظفين في أقسام المطالبات، على جهودهم المبذولة من أجل تحصيل حقوق الدولة والرسوم القضائية، وهو ما أسفر عن تحصيل مبالغ غير مسبوقة، مطالبا جميع المكرمين بالاستمرار في بذل هذا الجهد، كما وجه الشكر لهم للانضباط والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحسين الصورة الذهنية عن المجلس أمام المتقاضين.