أمين مجلس الدولة: الاحتفال بعيد القضاء المصري كان أملا للقضاة كافة

قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن اليوم مشهود وتاريخي في أيام مصر الحافلة، لاسيما وأنه جاء مع بداية شهر أكتوبر، وهو شهر الانتصارات والعبور، حيث إن الاحتفال بيوم القضاء، كان أملا لكافة القضاة، حتى يحتفلوا بعيد لهم في كل عام.

كرسوع: الرئيس أكد على استقلال القضاء واحترامه له

وأضاف «كرسوع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الهيئات القضائية في شهر يونيو الماضي، شهد تحديد يوم لعيد القضاء المصري، «الرئيس أكد في عيد القضاء، على استقلال واحترامه للقضاء ودور السلطة القضائية، ضمن مؤسسات الدولة المصرية القوية، وأكد أكثر من مرة على دولة القانون».

كرسوع: انتظرنا إدخال العنصر النسائي بالسلك القضائي لأكثر من 75 عاما

وأوضح أن إدخال العنصر النسائي في السلك القضائي، هو أمر انتظره القضاة لأكثر من 75 عاما، وتم ذلك بإرادة سياسية واضحة، لمشاركة المرأة والجلوس على منصة القضاء في مجلس الدولة والنيابة العامة، وهو ما حدث بالفعل.

ولفت إلى أن مجلس الدولة، قد أعلن عن قبوله ترشيح القاضيات، من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وفي انتظار صدور قرار من الرئيس السيسي بتعيين القاضيات، وعلى الفور سيقمن بحلف اليمين القانونية ويبدأن في ممارسة أعمالهن في مجلس الدولة، وسيتم فور حدوث ذلك إتاحة التدريبات الخاصة بالاندماج، حتى يؤدين أعمالهن على أكمل وجه.

وأكد أن المشاركة النسائية في القضاء المصري، هي أمر يؤكد على تطوير منظومة القضاء المصري، «ده حصل نتيجة الإرادة السياسية الواضحة، وتنفيذا للدستور الذي أوجب مشاركة المرأة في جميع وظائف ونواحي الحياة العملية، وهي تشترك بجد، وهي النصف الأقوى في المجتمع، حتى تؤدي رسالتها على أكمل وجه».