ضبط مصنعين و3 محلات أعلاف غير مرخصة بالدقهلية

صرح طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة إنَّه تمّ مداهمة صنعين لإنتاج وتخزين الأعلاف وإضافاتها و3 محلات للاتجار في الأعلاف بمحافظة الدقهلية تعمل دون ترخيص من وزارة الزراعة، وتنتج أعلاف غير مسجلة بالوزارة.

جاء ذلك وفق توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الـراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف، وبالتنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديرية أمن الدقهلية ومديرية الزراعة المختصة بالدقهلية.

التحفظ على 285 طن أعلاف غير مسجلة

وتمّ التحفظ على الكميات المضبوطة والتي تجاوزت الـ285 طنًا، وجرى إحالة الأمر إلى النيابة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

وشارك في الحملة كلاً من العميد طارق صلاح مدير إدارة حماية الثروة الزراعية بشرطة البيئة والمسطحات، والعميد شريف ناصر من الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمقدم أحمد عطية من شرطة البيئة والمسطحات بمديرية امن الدقهلية، والمهندس عبد العزيز إمام مدير عام الادارة العامة للأغذية والأعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، والمهندس محمد احمد فوزى مدير عام الإنتاج الحيواني بمديرية زراعة الدقهلية، محمد فوزي عقل رئيس قسم الإنتاج الحيواني بإدارة طلخا بمديرية الزراعة بالدقهلية.

الوزارة تهيب بالمربين التأكد من ترخيص المصانع

وأهاب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكّد من أن تكون الأعلاف مصنعة في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة، وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة، وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس آب (01558626681- 01558626682).