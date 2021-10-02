وزير الزراعة يوافق على إقامة محطة صرف صحي بكوم حمادة

وافق السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، على إقامة محطة رفع صرف صحي، على مساحة 300 م2 على قطعة أرض، تبرع بها أحد المواطنين، بحوض أبو الرمان التابعة لعزبة سعد أبو بكر بقرية الصواف بمركز كوم حماده في محافظة البحيرة.

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن الموافقة جاءت، طبقا للحدود الموضحة بمذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، وذلك بعد انتهاء إجراءات نقل الملكية، لصالح الجهة الطالبة، وموافقات الجهات المختصة الأخرى، طبقا للقانون.

إقامة محطة صرف صحي

وكان وزير الزراعة وافق أمس على إقامة محطة صرف صحي على مساحة 400 م2، والتي تعد جزءاً من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الواقعة بحوض الرمال غرب ناحية الحلواني التابعة لمركز ومدينة إدكو.

ومن جانبه، قال محافظ البحيرة، إنه جرى العرض على مجلس إدارة الهيئة، طبقا للحدود المذكورة، بمحضر معاينة الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بالتعاون مع أجهزة الزراعة بالبحيرة، ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

ويعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام، المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م، المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2019.

تجديد مسجد بالبحيرة

كما أعلن آمنه، في وقت سابق، عن موافقة وزير الزراعة، على إحلال وتجديد مسجد الفتح على مساحة 365 م2، بقرية أبو رزین التابعة لمرکز إيتاي البارود، ويعد من مشروعات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 196، المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.