«الزراعة» تصدر نشرة التوصيات الفنية لمزارعي الأرز خلال شهر أكتوبر  

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها، خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في التالي:

* استمرار عمليات الحصاد والدراس والتجفيف والتخزين بنفس التوصيات السابقة حتى يمكن المحافظة على جودة الحبوب.

* زراعة الأصناف المبكرة عالية المحصول.

* اتباع التوصيات الفنية لكل صنف.

*التعاون مع مرشدي الأرز ولجان الإشراف العلمي في متابعة المحصول.