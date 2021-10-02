«الزراعة» تحصر أصولها وتتابع تحديث الري ومكافحة دودة الحشد بقنا

تفقدت اللجنة الفنية العلمية بوزارة الزراعة، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، محطات القطاع الخاص لإنتاج شتلات القصب بمركز قوص بمحافظه قنا، وبمركز الضبعية بمحافظة الأقصر، والتي يوجد بها 2 مليون شتلة قصب سيتم زراعتها في الحقول الإرشادية التي تستخدم أساليب الري الحديث.

ورافق «سليمان» كل من المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسؤول عن ملف حصر ورفع كفاءه الأصول، والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية والدكتور أيمن عش مدير معهد بحوث السكر، ‏والدكتور خالد السلاموني رئيس الادارة المركزية للمحطات.

تعميم زراعة القصب بنظام الشتلات

كما شملت الجولة زيارة محطة بحوث المطاعنة والتي تبلغ مساحتها 636 فدانا، وكذلك زراعات القصب وفحصها، إضافة إلى حقول الذرة لمتابعة موقف دودة الحشد والحقل الإرشادي بقرية الحجيرات بمركز قفط بالأقصر، والذي تم زراعته قصب بالشتل، وباستخدام نظم الري الحديث.

وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية ان يكون هذا الحقل نموذجا لجميع المزارعين بالأقصر يحتذي به، تمهيدا لتعميم زراعة القصب بنظام الشتلات والذي يحقق فوائد كثيرة للمزراعين، منها زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف ومستلزمات الإنتاج وترشيد المياه.

تطوير المساقي ونظم الري الحديث

وأكد «سليمان» ضرورة تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بالإسراع في تنفيذ نظم الري الحديث، بالتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي بالوزارة، وكذلك الإسراع في تطوير المساقي بالمحطة لتكون نموذجا يحتذى به جميع المزارعين، مشيراً إلى أن الوفد تفقد الزراعات التي تم تحويلها من نظم الري التقليدية إلى الري الحديث، وعقد حوارات مع المزارعين للتوعية بأهمية تحديث الري لمواجهة محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب عليها، وقال إن أنظمة الري الحديثة تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وترشيد إستهلاك المياه وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأضاف «صالح»، أن الاستغلال الأمثل والكامل لجميع المساحات غير المستغلة في محطة بحوث المطاعنة أحد أهم أهداف تلك الزيارة، والتي تأتي في إطار جهود الوزارة خلال هذه المرحلة في حُسن استغلال جميع المزارع والمحطات التابعة للوزاره بشكل اقتصادي وعلمي، حتى تكون نموذجا يحتذى لجميع المزارعين.