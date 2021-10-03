شيخ الأزهر ينهي رحلة علاجه في ألمانيا ويغادر إلى قمة قادة الأديان بروما

أنهى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف رحلة علاجه في ألمانيا، والتي بدأها خلال الأيام الماضية بسبب آلام في العمود الفقري، ويتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان «الإيمان والعلم»، والتي تبدأ غداً الإثنين.

شيخ الأزهر

وأجرى شيخ الأزهر جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بناء علي توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات دقيقة علي منطقة الظهر والعمود الفقري.

وبحسب بيان لمشيخة الأزهر، فإنَّ الدكتور أحمد الطيب كان يعاني من آلام في العموم الفقري، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنَّه بحاجة إلى علاج طبيعي مكثف على الفقرات القطنية

قمة الإيمان والعلم

ويشارك شيخ الأزهر، في أعمال قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان «الإيمان والعلم.. نحو مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ»، كذلك سيشارك في إجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان «نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم» بعد غدا الثلاثاء 5 أكتوبر والذي يوافق يوم المعلم العالمي.

وبحسب بيان مسبق من مشيخة الأزهر، فإن المؤتمر من المقرر أن يخرج بعدة توصيات من قادة الأديان وممثليها حول العالم عن رؤية الأديان في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والبيئية، وتعزيز الجوانب الأخلاقية في الحفاظ على البيئة، وأهمية التضامن الإنساني والعالمي ومبدأ المسؤولية المشتركة كحلول واقعية للشروع في تنفيذ خطط للتنمية المستدامة أكثر تأثيرًا وفعالية.

ومن المقرر، أن يشارك الدكتور احمد الطيب قادة الأديان في توجيه التحية والشكر للمعلمين والمعلمات حول العالم على جهودهم التي يبذلونها خاصة مع تفشي فيروس كورونا، وقدرتهم على التكيف مع ما فرضته هذه الجائحة من ظروف متعلقة بالتعليم.

كان الأزهر الشريف قد وجه الشكر لجماهير المصريين والمسلمين من حول العالم الذين تسائوا حول صحة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.