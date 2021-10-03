«نورا» رئيسا لـ«سياحة النواب» و«قاسم» و«الطيبي» وكيلين للجنة

فازت نورا علي، عضو مجلس النواب، برئاسة لجنة السياحة والطيران، بينما فاز سيد قاسم بمنصب وكيل اللجنة، وفاز أحمد الطيبي بمنصب وكيل اللجنة، وكذلك فازت النائبة أماني الشعولي بمنصب أمين السر.

وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إنّ اللجنة أمامها أجندة تشريعية تضم عددا من مشروعات القوانين المهمة المتعلقة بالقطاع السياحي خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدة أنّ اللجنة ستبذل المزيد من الجهد في دور الانعقاد الحالي، لاستكمال ما أنجزناه خلال الدور السابق، والعمل من أجل المواطنين ووضع قضاياهم نصب أعيننا.

طفرة ونهضة حقيقية في قطاع السياحة رغم ظروف جائحة كورونا وآثارها السلبية على العالم

وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران، أنّ قطاع السياحة شهد طفرة ونهضة حقيقية رغم ظروف جائحة كورونا وآثارها السلبية على العالم، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، وتقديم الدعم والمساندة لهذا القطاع، بحزمة من المبادرات والقرارات المهمة للخروج من الأزمة، بداية من الحفاظ على العمالة، وإعادة تصنيف الفنادق، وتحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، فضلا عن اعتماد طرق جديدة ومبتكرة في الترويج للسياحة المصرية.

الافتتاحات الأثرية الضخمة التي وجّه بها الرئيس السيسي كان لها مردود إيجابي على السياحة

وأكدت علي، أنّ الافتتاحات والاحتفالات الأثرية الضخمة وغير المسبوقة التي شهدتها الدولة، ووجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، كان لها مردود إيجابي قوي على تنشيط حركة السياحة.

وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إلى أنّ اللجنة ستعمل على ضمان إصدار قوانين تحافظ على المقومات السياحية المصرية، وتضمن الاستغلال الأمثل لها، مع دراسة إصدار قوانين خاصة بمنح التراخيص للأنشطة السياحية المختلفة، وتغليظ العقوبة على مزاولة النشاط دون ترخيص، ودراسة قوانين تتعلق بالسياحة الإلكترونية والتنسيق الإلكتروني.