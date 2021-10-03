مستثمرو السياحة: إشغال فنادق شرم والغردقة خلال الكريسماس يصل لـ90%

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن مؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية تؤكد ارتفاع نسب التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال إجازات عيد الكريسماس بنهاية شهر ديسمبر المقبل وعيد رأس السنة يناير 2022، مضيفًا أن نسب إشغال الفنادق بالمدن السياحية خاصة بشرم الشيخ والغردقة ستصل إلى أكثر من 90% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة لاستقبال النزلاء بالفنادق والمحددة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشأة الفندقية.

شركات السياحة الأجنبية بدأت في حجز الفنادق

وتابع عبداللطيف لـ«الوطن»، أن العديد من شركات السياحة بكل من ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وإيطاليا وبريطانيا ورومانيا بدأت حجز فنادق لسائحيها بشرم الشيخ والغردقة خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة، موضحًا أنه من المتوقع أن تكون نسب الأشغال خلال تلك الفترة هي الأعلى خلال العام الجاري.

وطالب عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، وزارة السياحة بالعمل على زيادة نسب استقبال النزلاء بالفنادق إلى 100% من السعة الاستيعابية لها تحسبا لارتفاع أعداد السياح الوافدين لمصر خلال تلك الفترة.

50 رحلة أسبوعية من روسيا لشرم الشيخ والغردقة

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن روسيا رفعت عدد رحلاتها الأسبوعية إلى مصر بداية من الأسبوع الجاري لتصل لـ 50 رحلة أسبوعية بواقع 25 رحلة للغردقة ومثلها لشرم الشيخ.

ولفت عبداللطيف، إلى أن شركات السياحة والطيران الروسية تقدمت بطلبات إلى الحكومة الروسية للسماح لها بتسيير رحلات إلى مدينة مرسى علم خلال الأسابيع المقبلة إلا أنه لم يتم الموافقة على طلبها حتى الآن، موضحا أن أوكرانيا وألمانيا رفعتا من عدد رحلاتهم إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء بداية من الشهر الجاري.

وأكد عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أن الربع الأخير من العام الجاري سيشهد ارتفاعًا كبيرًا في الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، لاسيما من الدول الرئيسية المصدرة للسياح للمقصد المصري مثل ألمانيا وروسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى اعتزام كل من بريطانيا وإيطاليا تسيير رحلات لمصر خلال الأسابيع المقبلة.