مرسى السياحة والآثار للفنادق العائمة بالأقصر.. كل ما تريد معرفته عنه

انتهي أعمال تطوير مرسى وزارة السياحة والآثار، للفنادق العائمة في محافظة الأقصر، وتم إعادة تهيئته وتسليمة للوزارة للبدء العمل به، كما تفقده أمس الجمعة الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار.

وقد بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع تطوير مرسى الأقصر في نوفمبر 2019، وتم الانتهاء منه و تسليمه أول أمس الجمعة 2021.

11 مرسى للفنادق العائمة و69 محل

وقالت سامية سامي الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار، إن مرسى الأقصر جاهز لاستقبال الفنادق العائمة، حيث أنه ينقسم إلى قسمين، الأول بطول 450 متر ليسع إلى عدد 5 أرصفة لرسو الفنادق العائمة، والثاني بطول 730 متر ليسع لعدد 6 أرصفة لرسو الفنادق العائمة، كما يشمل المرسى عدد 69 محل.

وأشارت وكيل وزارة السياحة والآثار، إلى أن مشروع تطوير المرسى تضمن عمل شبكة خاصة بالصرف للمراكب النيلية بطول المرسى، بالإضافة إلى عمل شبكة خاصة بالحريق.

جدريات تدمج بين الخط العربي وصور للرجل والمرأة المصرية بمصر القديمة

وأوضحت سامي، أنه تم تجميل المرسي بعمل جداريات من الفنون الجميلة تعتمد فكرتها على الدمج بين الخط العربي وصور الرجل والمرأة المصرية من مصر القديمة ومن صعيد مصر، مع توظيف المناظر الطبيعية الخلابة ورموزها الجميلة كالنخيل والمراكب الشراعية.

وأضافت سامي، أنه إنشاء جداريات البوليستر والتي تصور بشكل أساسي مشاهد من حياة المصري القديم في الحضارة الفرعونية وهي مزودة بإضاءة لإبراز جمالها ليلا.

وتابعت وكيل الوزارة، أنه تم تبليط الأرضيات باستخدام الرخام والجرانيت والبازلت الأسود وعمل أحواض زراعات تحتوي على أشكال متنوعة من الزرع، بالإضافة إلى تزويد المرسى بعدد 17 برجولة خشبية و6 أكشاك لخدمة المواطنين مزينة بنقوش تحمل طابع الهوية البصرية المميز لمدينة الأقصر.