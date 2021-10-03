سقوط «محتال السياحة» بـ35 واقعة وعصابة «خطف التاجر»

أكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قيام «مجهول» بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهام ضحاياه بقدرته على تنظيم العديد من الرحلات السياحية «الداخلية والخارجية» وتوفير تذاكر طيران وتأشيرات سفر بأسعار مخفضه، مُستخدماً عدة صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى منتحلاً من خلالها صفة شركات سياحية، مما دفع العديد من راغبى الاستفادة من تلك العروض بالتواصل معه وتحويل مبالغ مالية له عبر تطبيق لإحدى شركات الإتصالات ، وارتكابه 35 واقعة بذات الأسلوب.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع «أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكم قضائى متنوع - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة»، كما أضافت التحريات بقيامه بتغيير محل إقامته بصفة دورية للحيلولة دون الإيقاع به وضبطه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه ، وبحوزته «2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه الوقائع المشار إليها، وكذا إنشائه وإدارته 6 صفحات أخرى على مواقع التواصل الإجتماعى يزاول من خلالها نشاطه الإجرامى، ووجود العديد من الرسائل المتبادلة بينه وبين ضحاياه- شريحتين لرقم محدد، والمُرتكب من خلالهما غالبية الوقائع مسجلين ببيانات مغايرة لمستخدمها الفعلى للتحايل والحيلولة دون تحديده وضبطه. وبمواجهته اعترف بارتكابه للوقائع المشار إليها بقصد النصب على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية.

كشف ملابسات واقعة الاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص بالبحيرة

تبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة من بعض الأهالى، بتمكنهم من ضبط سيارة بداخلها مجموعة من الأشخاص بدائرة المركز، لاستغاثة أحد مُستقليها بهم لكونه مختطفا، وما تبين من أن مستقليها 3 أشخاص «سائق، ميكانيكى، تاجر مواد غذائية مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة» ، وبسؤالهم قرر الثالث بقيام الآخرين «شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية»، بالحضور لمسكنه والادعاء بأنهم رجال شرطة وتفتيشه والاستيلاء على مبلغ مالي - هاتف محمول، واصطحبوه لداخل السيارة المضبوطة، وحال سيرهم بمكان الضبط حاولوا إنزاله إلا أنه استغاث بالأهالي، وتمكنوا من ضبط اثنين من المتهمين بينما تمكن الآخران من الهرب وبحوزتهما المبلغ المالى وهاتفه المحمول المستولى عليهما.

وعلل ذلك لقيامه بإبداء رغبته على مواقع التواصل الإجتماعى بشراء شقة سكنية، وتواصلت معه سيدة وطلبت منه تأكيد رغبته فى الشراء، فصور المبلغ المالى وأرسل الصورة لها، ففوجئ بحضور سالفي الذكر لمسكنه.

جرى تشكيل فرق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، وتوصلت جهوده إلى تحديد السيدة المشار إليها، وتبين أنها «ربة منزل، لها معلومات جنائية، مقيمة بالإسكندرية»، وأنها تربطها علاقة صداقة بالمجني عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وإفصاحه لها عن امتلاكه مبلغ مالي، واحتفاظه بالمبلغ داخل مسكنه فاتفقت مع أحد المتهمين على سرقة المبلغ المالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وباقى المتهمين وبحوزة أحدهما هاتف المجنى عليه، ومبلغ مالى من متحصلات السرقة، كما أضاف بقيامه بإيداع جزء من المبلغ المستولى عليه بالمحفظة الإلكترونية الخاصة به، وكذا ببطاقة بنكية لشراء بضاعة من إحدى الشركات الأجنبية، وقرروا إنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية.