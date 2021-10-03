آخر تطورات أزمة الوقود في بريطانيا.. نشر 200 جندي وطلب عمالة أجنبية

في آخر تطوارات أزمة الوقود في بريطانيا، قامت الحكومة البريطانية بتمديد برنامج التأشيرات الطارئة لسائقي الشاحنات حيث أظهر نقص الوقود علامات قليلة على تراجع الأزمة يوم السبت، خاصة في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

في إعلان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، قالت حكومة المحافظين عن آخر تطورات أزمة الوقود في بريطانيا إن التأشيرات المؤقتة لما يقرب من 5000 سائق شاحنة أجنبي ستستمر حتى نهاية فبراير بدلاً من أن تنتهي عشية عيد الميلاد كما كان مخططًا في الأصل.

آخر تطورات أزمة الوقود في بريطانيا

قالت الحكومة عن آخر تطورات أزمة الوقود في بريطانيا إن 300 سائق وقود سيكونون قادرين على القدوم إلى المملكة المتحدة من الخارج «على الفور» والبقاء حتى شهر مارس، وتستمر حوالي 4700 تأشيرة أخرى مخصصة لسائقي شاحنات الطعام الأجانب من أواخر أكتوبر حتى نهاية فبراير.

وفي خطوة أخرى حول عن آخر تطورات أزمة الوقود في بريطانيا، تهدف الحكومة إلى تخفيف الضغط على المضخات، سيتم نشر حوالي 200 عسكري، من بينهم 100 سائق، اعتبارًا من يوم الأثنين للمساعدة في تخفيف نقص إمدادات الوقود الذي تسبب في مضخات فارغة وخطوط طويلة في محطات الوقود.

المعارضة وآخر تطورات أزمة الوقود في بريطانيا

وتحث أحزاب المعارضة رئيس الوزراء بوريس جونسون على استدعاء البرلمان الأسبوع المقبل لمعالجة وضع نقص العمالة والاضطرابات في سلاسل التوريد.

في الأشهر الأخيرة، أبلغت العديد من الشركات عن نقص، بما في ذلك سلاسل مطاعم الوجبات السريعة كنتاكي وماكدونالدز وناندوز، وبدت أرفف السوبر ماركت قاحلة أيضًا، وتزايدت المخاوف من عدم تخزينها كالمعتاد في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

في محاولة لتفادي النقص في الديوك الرومية في عيد الميلاد، أعلنت الحكومة أيضًا أنه سيتم السماح لـ5500 عامل دواجن أجنبي بدخول المملكة المتحدة، من أواخر أكتوبر والبقاء حتى نهاية العام.