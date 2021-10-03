تجديد حبس المتهمة بقتل نجار الهرم 15 يوما على ذمة التحقيقات

شهد شارع عمار بن ياسر الكائن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، منذ عدة أيام جريمة قتل بشعة بعدما أقدمت ربة منزل على حرق جارها والمعروف إعلاميا بـ«نجار الهرم» عن طريق إشعال النيران فيه بسبب خلافات مع شقيقته، بعدما ألقت على جسده مادة «الكيروسين» وتلاها عود كبريت لتضرم النار فيه خلال دقائق معدودة ويصاب بحروق من الدرجة الثالثة ولا يستطيع أي شخص أن ينقذه ويلقي مصرعه في الحال.

كاميرات المراقبة وثقت الجريمة

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى حوالي الساعة الرابعة عصرًا عندما أقدمت المتهمة بحرق المجني عليه نجار الهرم، أحمد إبراهيم بشير الشهير بـ«بوشكا»، بعد حدوث خلاف مع شقيقته، كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الواقعة وثقت الجريمة التي قامت بها المتهمة بعدما أظهرتها وهي تطرق باب منزل المجني عليه ليفتح لها وتدخل وراءه، وبعد دقائق معدودة تخرج وهي تسكب مادة سائلة وتلقي بعود كبريت ويحترق المجني عليه، وتفر المتهمة هاربة من المكان.

المتهمة كانت تريد الانتقام من شقيقة نجار الهرم

وتجمع عدد من الأهالي بعد سماع صراخ المجني عليه نجار الهرم، يستنجد بالمارة، ليسرعوا حاملين طفاية حريق في محاولة منهم لإخمادها، لكن النيران كانت قد تمكنت من جسده كله، ويرجع السبب وراء قيام المتهمة بفعلتها هو وجود خلاف بينها وبين شقيقه المجني عليه، وأنها كانت تريد الانتقام منها ولم تتمكن فنفذت خطتها التي عقدت عليها العزم في شقيقها.

وتلقي قسم شرطة الهرم، بلاغا من الأهالي يفيد بإقدام ربة منزل على إشعال النيران في أحد جيرانها «نجار الهرم»، مما أدي لإصاباته إصابات بالغة وتم نقله للمستشفى، على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم لمكان الواقعة وتبين صحتها، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، وإعداد عدد من الأكمنة الثاثبة والمتحركة لضبط المتهمة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة للتحقيق فيها، والتي أمرت صباح اليوم بتجديد حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات.