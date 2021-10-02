التفاصيل الكاملة لمقتل بائعة خضار على يد زوجها في الهرم

يوميا يفترشان الأرض في شارع الهرم بمحافظة الجيزة، لكسب رزقهما وقوت يومهما، لكن كعادة الزوج المتهم ضرب وأهان زوجته -المجني عليها- أمام المارة، دون أن تنطق المجني عليها بحرف واحد ردا على إهاناته، إلى أن جاء اليوم المشؤوم التي كُتبت فيه نهاية هذه الإهانات، وهي موت المجني عليها على يد زوجها بعد تسديد عدة طعنات لها في الصدر، وتركها غارقة في دمائها وفر هاربا، وفقا للتحريات الأولية حول الحادث.

محاولة إنقاذ المجني عليها

اجتمع عدد من الأهالي المتواجدين في المنطقة في محاولة منهم لإنقاذ المجني عليها من براثن زوجها المتهم لكن باءت كل محاولاتهم بالفشل، إلى أن سدد لها عدة طعنات جعلها تسقط على الأرض جثة هامدة، وحاول المتواجدون في المكان إسعافها بكتم مكان الدماء لكن أيضا دون جدوى لأن المجني عليها كانت تنزف من أكثر من مكان في جسدها وهو ما سبب صعوبة في وقف النزيف.

خلافات أسرية سبب مقتل بائعة خضار على يد زوجها

استغاثات وصراخ من المتواجدين لطلب سيارة الإسعاف حتى يتم إنقاذ المجني عليها، وبعد دقائق معدودة حضرت سيارة الإسعاف، لكن المجني عليها كانت جثة هامدة لا تتحرك، على الفور كانت قوة من قسم شرطة الهرم في مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية التي أُجريت أن خلافات أسرية نشبت بين بائع الخضار وزوجته، فأقدم المتهم على تسديد عدة طعنات لزوجته حتى تركها جثة هامدة ولاذ بالفرار، قبل وصول قوات الأمن لمحل البلاغ.

تم تحرير المحضر اللازم، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.