«صحة الشرقية» تشكر مدير الأمن بعد عودة طفل مخطوف سالما بعد 48 ساعة

تقدّم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص والشكر والتقدير للواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، على جهوده المخلصة المبذولة، في عودة الطفل المخطوف من أمه سالمًا بمستشفى الحسينية المركزي، والذي يبلغ من العمر 4 أيام، وذلك في خلال 48 ساعة.

وكيل صحة الشرقية يشيد بجهود الشرطة

كما أشاد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالعزيمة والإصرار والعمل الدؤوب لرجال الشرطة والبحث الجنائي، بالعثور على الطفل، وعودته لأحضان أمه في أسرع وقت.

خطط التأمين الأمني لمركز تطعيم المواطنين المقيمين

وأضاف: «وزارة الداخلية في تواصل مستمر معنا في وضع خطط التأمين الأمني لمركز تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بديوان مديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومختلف المراكز الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا والبالغ عددهم 31 مركزًا حتى الآن».

استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي اللقاح

كما وجه الشكر لكل مساعدي مدير أمن الشرقية بالمحافظة، ورجال الشرطة، لدورهم البارز وجهودهم المخلصة في تأمين المراكز الصحية، والتي تعمل يوميًا؛ لتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، والمساهمة في توفير المناخ المناسب للمواطنين بدءًا من ملء استمارات الموافقة المستنيرة، لحين الانتهاء من التطعيم، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على اللقاح والراغبين في استخراجها، نظرًا للإقبال الشديد على مراكز التطعيم يومياً بمحافظة الشرقية.