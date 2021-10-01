منافسة شرسة بين 17 مرشحا في انتخابات نادي جزيرة الورد بالمنصورة (صور)

شهدت انتخابات نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة في الدقهلية اليوم، هدوءا شديد، بعد بدء عملية التصويت في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً، لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2021 - 2025 بجانب باقي أعمال الجمعية العمومية للنادي، ومن المتوقع أن يتزايد الإقبال علي التصويت بعد صلاة الجمعة، حيث يتنافس 17 مرشحا يينهم مرشحين علي مقعد الرئيس، و8 مرشحين يتنافسون على 6 مقاعد فوق السن، و7 مرشحين على 3 مقاعد تحت السن ويدلي الأعضاء بأصواتهم داخل 44 لجنة انتخابية، ويقترب عدد أعضاء الجمعية العمومية من 30 ألف عضو.

إشراف قضائي علي انتخابات نادي جزيرة الورد

وتجري أعمال الجمعية العمومية والانتخابات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة دخل 44 لجنة بإشراف قضائي كامل بمشاركة 50 قاضيًا، برئاسة المستشار عادل عبد العال زين العابدين، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وعضوية كلا من المستشار محمد العزب، والمستشار شاكر عبد الستار مصطفي والمستشار احمد راشد، نواب رئيس هيئة قضايا الدولة

وقال المحاسب إبراهيم الجمل، المدير التنفيذي لنادي جزيرة الورد بالمنصورة، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية 29873 عضوًا مشيرا إلي أن أعمال الجمعية والتصويت ستتوقف اثناء صلاة الجمعة وتستأنف بعدها حتي السابعة مساء.

أتوبيسات لنقل الأعضاء إلى النادي

وأضاف «الجمل»، في تصريح صحفي، أن إدارة النادي وفرت اتوبيسات لنقل الأعضاء من وإلى النادي مجانًا وتوفير سيارات جولف لنقل الأعضاء كبار السن إلى داخل اللجان بجانب توزيع كمامات ومطهرات على الأعضاء أثناء الدخول والخروج من الخيمة المكيفة التي تم تجهيزها لتضم لجان التصويت واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

يذكر أن الانتخابات بمقاعد مجلس إدارة نادي جزيرة الورد تجري على مقعد الرئاسة والعضوية فوق السن وتحت السن بعدما فاز بالتزكية كلا من يوسف محمد مجاهد بمنصب أمين الصندوق وحاتم أحمد عبد الرحيم بمنصب نائب الرئيس.

ويتنافس في الانتخابات على منصب رئيس مجلس الإدارة النائب طارق أحمد محمد عبد الهادي، رئيس النادي الحالي، ومجدي إبراهيم علي السيد زغلي، وتقدم للترشح على منصب العضوية فوق 35 سنة 8 مرشحين وذلك لاختيار 6 أعضاء، حيث يتنافس كلا من «إبراهيم مصطفى إبراهيم عبد المجيد، وشادي محمد المهدي محمد أحمد يوسف، وشريف حسن محمد المزاحي، و محمد سعد محمد عب الله، و محمد فؤاد عبد الله حسام الدين ، ونبيل سمير محمد الجيار، ونجوى محمود محمد عمارة، و هشام مصطفى عبد المقصود».

بينما تقدم للترشح على مقاعد العضوية تحت 35 سنة 7 مرشحين وذلك لاختيار 3 أعضاء فقط هم «أحمد نادر قطب عبد المعطي فلاح، وأيمن أشرف ذكرى حسانين، وحسام أيمن نور الدين عباس، و عاطف محمد إبراهيم على الجمل ، وعمر على فتحي محمد بهريز، و محمد حسام عبد الرحمن عتمان، و محمد ماهر ماهر حامد الصي».