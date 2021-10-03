محمد رمضان في فيديو جديد: «أنا الخطر ذاته»

نشر الفنان محمد رمضان، اليوم الأحد، فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وظهر «رمضان» خلال الفيديو مرتديًا «روب» أسود ويخرج من غرفة إلى أخرى بمنزله، ويمسك «سيجارة»، وكتب عليه معلقًا: «أنا لست في الخطر.. أنا الخطر ذاته».

محمد رمضان يحيي حفلاً غنائياً في شرم الشيخ

من ناحية أخرى، من المقرر أن يحيي محمد رمضان حفلًا في مدينة شرم الشيخ، يوم 15 أكتوبر المقبل، وكشف المُنظمون عن أسعار الحفل الذي سيقام في «تاج محل» في شرم الشيخ، إذ تصل سعر التذكرة الواحدة إلى 1000 جنيه، فيما يحصل الـ6 أفراد على تذكرة VIP مقابل 5500 جنيه، بينما تصل سعر تذكرة أخرى إلى 4 آلاف جنيه.

وتعتبر تلك الحفلة الثانية لمحمد رمضان في شرم الشيخ، في موسم صيف 2021، فقد سبق له وأحيا حفلا ضخما منتصف شهر أغسطس الماضي، في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، بحضور جماهيري كبير، تجاوز الـ15 ألف شخص.

محمد رمضان يتعاقد على مسلسل جديد لرمضان 2022

وقد تعاقد الفنان محمد رمضان على مسلسل جديد للموسم الرمضاني المقبل لعام 2022، قائلًا: «تم بحمد الله التعاقد على مسلسل 2022، من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين.. رمضان يجمعنا.. إن شاء الله.. وثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم».

أخر أعمال الفنان محمد رمضان أغنية «على الله»كان محمد رمضان، قد احتفل اليوم الخميس، بوصول عدد مشاهدات أغنية «على الله»، إلى 20 مليون مُشاهدة، في أقل من شهر تقريبًا.