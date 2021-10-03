نقل هاجر أحمد للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

كشفت الفنانة هاجر أحمد عن تعرضها لأزمة صحية، استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات.

ونشرت هاجر أحمد صورة لها وهي على سرير المستشفى، عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «انستجرام»، وذلك من دون إظهار ملامح وجهها أو كشفها عما أصابها استدعى نقلها إلى المستشفى.

وكانت هاجر أحمد قد تصدرت محرك البحث «جوجل» بعد ظهورها مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامجها «معكم» الذي يذاع عبر فضائية cbc، حيث تحدثت عن تفاصيل زواجها وقصة حبها لزوجها رجل الأعمال أحمد الحداد والعديد من أسرار حياتها الشخصية.

مشاركة هاجر أحمد في مسلسل «بدون ضمان»

وقطعت هاجر أحمد شهر العسل مع زوجها؛ لارتباطها بتصوير مسلسلها الجديد «بدون ضمان» الذي تدور أحداثه في 10 حلقات حول قضايا العنف الأسري والطلاق والمشاكل التي تتعرض لها الفتيات في حياتهن، وتشارك في البطولة كل من هنادي مهنا، أحمد بدير، إسلام جمال، سلوي عثمان، حنان سليمان، ومن إخراج ياسين علي أحمد.

آخر أعمال هاجر أحمد في الدراما

وفي سياق مختلف، شاركت هاجر أحمد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «أحسن أب» مع الفنان علي ربيع، والذي دارت أحداثه في إطار كوميدي، وتم عرضه في النصف الأول من الشهر الكريم، نظراً لأنه من مسلسلات الـ 15 حلقة.

وشارك في بطولة «أحسن أب» سامي مغاوري، أحمد فتحي، أحمد جمال سعيد، جيهان خليل، مراد مكرم، خالد عليش، عماد رشاد، محمد أوتاكا، إبرام سمير وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي وإخراج معتز التوني.