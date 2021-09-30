بعد عودتها من شهر العسل.. هاجر أحمد تواجه العنف الأسري في «بدون ضمان»

تصدرت الفنانة هاجر أحمد محركات البحث في جوجل، بعدما حلت ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي، من خلال برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، وكشفت من خلال هذه الحلقة العديد من الأسرار عن حياتها الشخصية، وكيف بدأت قصة حبها مع زوجها التي توجت بالزواج، وغيرها من الأسرار.

وتقوم حاليًا الفنانة هاجر أحمد، باستكمال تصوير حكاية «بدون ضمان» بعد عودتها من إجازة شهر العسل، ومن المقرر عرضها على شاشة قناة DMC قريبًا، وذلك في إطار حكايات مسلسل «إلا أنا».

هاجر أحمد تتحدث عن حدوتة «بدون ضمان»

وقالت الفنانة هاجر أحمد، إنها عادت من شهر العسل لاستكمال حدوتة «بدون ضمان»، من مسلسل «إلا أنا»، وهي عبارة عن 10 حلقات، متابعة: «الحكاية مهمة أوي، وكان نفسي أقدم حاجة زي ديه من زمان، لأنها تناقش أحد الملفات المهمة».

هاجر أحمد: الحكاية تناقش العنف الأسري

وأشارت الفنانة هاجر أحمد من خلال برنامج «معكم منى الشاذلي»، إلى القضية التي تناقشها حدوتة «بدون ضمان»، قائلة: «الحكاية تناقش العنف الأسري، والطلاق، والمشاكل التي تتعرض لها الفتيات بعدما يحدث هذا الطلاق، لذلك هي قضية مهمة جداً بالنسبة لي»، مضيفة أن هذه الحدوتة ليست فقط عرضا لهذه المشاكل، بل ويوجد أيضاً حلول لها، وكل الوجوه.

آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد هو مسلسل «أحسن أب»، والتي قامت من خلاله بتجسيد دور فتاة تدعى «كارلا»، مع الفنان علي ربيع، ويدور هذا العمل في إطار الكوميديا، حيث عرف مختار وهو لص فاشل، بشأن مسابقة جديدة تُعرف باسم «أحسن أب»، فيتخذ قرارا بالاستيلاء على أموال الجائزة، ويضع خطة لتنفيذ ذلك، مستعيناً بطفل متسول، ويعد هذا العمل من إخراج معتز التوني.