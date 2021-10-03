تفاصيل اعترافات المتهم بقتل «عروس القليوبية»: بعد الجريمة دورت عليها مع أهلها

«قتلتها علشان مكنتش عايز اتجوزها.. أجبروني على الجواز».. بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل «عروس القليوبية» بجريمته أمام جهات التحقيق.

واقتادت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية، اليوم الأحد، الشاب المتهم بقتل عروسته في ليلة الحنة، بسبب إجباره على الزواج منها، إلى مقر النيابة بمدينة قليوب؛ لإجراء التحقيق معه، حول ملابسات الواقعة.

إجبار على الزواج انتهي بقتل «عروس القيلوبية»

حضر المتهم في الساعات الأولية من صباح اليوم، وسط حراسة أمنية مشددة من ضباط إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وقطاع الأمن العام، وتم عرضه على محقق النيابة، الذي وجه إليه سؤالًا: «أنت متهم بقتل خطيبتك ليلة الحنة، والتخلص من جثتها في قطعة أرض فضاء قبل الزفاف بـ48 ساعة؟؛ ليرفع المتهم رأسه، وبهدوء تام رد، قائلا: «قتلتها.. علشان مكنتش عايز اتجوزها.. أجبروني على الجواز».

المتهم: طلعت السكين وضربتها طعنات كتير

يواصل المتهم اعترافاته أمام جهات التحقيق، قائلا: «اتصلت بيها وقلت ليها تعالي نروح نشوف فستان تاني للفرح، ولما جت أخدتها بعيد عن سكان القرية، وطلعت السكينة وضربتها كتير مكنتش عارف أمسك نفسي من منظر الدم، ومشيت بسرعة قبل ما حد يشوفني، ورحت البيت عندهم علشان أبعد الشك عني، ولما اتأخرت، طلعت مع والدها وفضلنا نلف عليها، لحد ما لقينا الجثة وشيلتها ورحت بيها المستشفى».

تمثيل الجريمة

عقب الانتهاء من اعترافاته، اقتادت النيابة المتهم وسط حراسة أمنية مشددة إلى محل الواقعة، ومثّل جريمته.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإحراز سلاح أبيض، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، أن النيابة العامة، ستحيل القضية إلى محكمة الجنايات خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، وتحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.