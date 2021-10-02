اعترافات المتهم بقتل عروس قليوب: أجبروني على الزواج منها وحرموني من حبيبتي

«قتل القتيل ومشي في جنازته»، مقولة تفسر ما فعله شاب مع عروسه قبل زفافها بيوم، وذلك في الحادث المعروف إعلاميا بـ"قتل عروس قليوب"، فاستدرج الجاني الفتاة إلى منطقة زراعية قريبة من منزل أسرتها في عزبة العالية بقليوب ليلة «الحناء» وسدد لها 4 طعنات، وعندما تأكد من أنها فارقت الحياة تركها وعاد إلى منزل أسرتها، وعندما استشعرت أسرة عروس قليوب القلق جراء غياب الفتاة، بدأوا في البحث عنها، وكان العريس يتقدمهم حتى عثروا على جثمانها في الزراعات.

وما كان من العريس إلا أن تظاهر بالحزن الشديد، ويبدأ في الصراخ، ونقلها إلى المستشفى بصحبة أسرتها ليبعد الشبهة الجنائية عنه.

دموع عريس قليوب بعد قتل عروسه

دموع عريس القليوبية كانت أشبه بدموع التماسيح خاصة يوم تشييع جنازة زوجته عروس قليوب، فظل الشاب يصرخ من شدة الحزن على عروسه التي قتلت قبل ساعات من زفافهما، وبعد انتهاء مراسم الجنازة؛ بدأ فريق البحث الجنائي يكثف من جهوده لكشف ملابسات الحادث؛ فالقاتل اختار منطقة زراعية بعيدة عن أي رصد بالكاميرات واستولى على هاتف الضحية حتى لا يترك خلفه أي دليل.

وتمكن المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز قليوب، خلال استجوابه للعريس، من محاصرته بأدلة الاتهام التي جمعها الفريق الأمني من مسرح الجريمة وروايات أقارب العروس.

أجبروني على الزواج من عروس قليوب

"أجبروني على الجواز منها وكنت عايز أخلص منها عشان أرجع اتجوز حبيبتي"، بهذه الكلمات برر عريس القليوبية جريمة قتل عروسه، مشيرا إلى أنه عقد قرانه على المجني عليها إرضاءً لوالديه اللذين ضغطا عليه كثيرًا حتى يتزوجها بحكم القرابة بينهما؛ فهي ابنة خاله، وقرر التخلص منها حتى يتمكن من الزواج من حبيبته التي تربطه بها علاقة عاطفية منذ عدة سنوات، فعقد العزم على التخلص من المجني عليها، واستدرجها وسط الزراعات، واعتدى عليها بمطواة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال دون أن يلتفت إلى توسلاتها.

العثور على جثمان عروس القليوبية

وكان قسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، قد تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال جثة فتاة وبها عدة طعنات، وقال والد المجني عليها، أنه حال قيامه بالاحتفال بـ«حنة» نجلته أمام منزله في عزبة العالية، ورد لها اتصال هاتفي على إثر ذلك، وخرجت من البيت، وعقب تأخرها بحث عنها وعثر عليها داخل قطعة أرض فضاء وبها عدة إصابات، فنقلها للمستشفى؛ لمحاولة إسعافها، وهناك عرف أنها جثة هامدة، وتبين سرقة هاتفها المحمول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من القبض على المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات معه، وأمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.