اعترافات صادمة لزوج عروس قليوب: «طعنتها يوم الحنة.. فشلت أهرب من الجوازة» (فيديو)

«اتجوزتها غصب عني، ومكنتش بحبها، وتخلصت منها مع قرب فرحنا» هكذا توالت اعترافات عريس «فتاة قليوب»، خلال التحقيق معه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ عروس قليوب والتي عُثر عليها مقتولة الثلاثاء الماضي.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، والذي تخلص من عروسه قبل موعد الزفاف الذي كان من المقرر عقده الخميس الماضي، حيث اعترف في أقواله، أنَّه وافق على الزيجة إرضاءا لوالدته عمة المجني عليها، وخاله والد المجني عليها، اللذان التفقا على زواجهما منذ أن كانا أطفالًا صغار، حيث اعترف ةبارتكابه الواقعة لارتباطه بقصة حب مع فتاة أخرى كان يريد الزواج منها، حيث قررت نيابة قليوب حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة القتل العمد وطلبت تحريات المباحث وتحريز «السكين» أداة الجريمة.

«بنت خالي ومش بحبها»

وخلال التحقيقات، ذكر المتهم بقتل عروس قليوب، أنَّه لم يكن يحب المجني عليها وفشل في التهرب من الزيجة، خاصة أنَّ عائلتهم لديها طابع خاص وهو أنَّ «الزواج يعقد بالاتفاق في الصغر»، مبينًا أنَّه رغم حب العروس له وعقد قرانه عليها وإتمام منزل الزوجية، إلا أنَّ «الشيطان لعب برأسه».

خطة المتهم لإبعاد الشبهات عنه

كما اعترف المتهم، بأنَّه وضع حيلة ذكية للتخلص من عروسه، وإبعاد الشبهات عنه من خلال استدراجها بمكالمة هاتفية «يوم الحنة» في منزل أهلها الثلاثاء الماضي، ولحبها وثقتها به خرجت للقاءه بجوار منزلها في عزبة «آل عطا الله» بقليوب، حيث سدد لها عدة طعنات تسببت في جرح ذبحي لها بالرقبة، ثم ألقى بالجثة في أرض فضاء بجوار المنزل، واختفى عندما بدأت عمليات البحث عنها، حيث خرج مع الأهل والأصدقاء للبحث عنها، وعندما وجدوها قتيلة نقلها لمشرحة المستشفى مع والدها والعائلة، استكمالًا لخطته.

وعن كواليس ما بعد الجريمة، أوضح المتهم أنَّه بعد قتل عروسه استولى على الهاتف الخاص بها وأخفاه مع سلاح الجريمة حتى لا ينكشف أمره، ولكن بتضييق الخناق عليه في التحقيقات انهار واعترف بجريمته.

تفاصيل ضبط المتهم بقتل عروس قليوب

كانت أجهزة الامن بالقليوبية قد تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة عبير عادل عروس قليوب، وبها عدة وملقاة بجوار منزها، انتقلت أجهزة الأمن وبسؤال والدها قال إنَّه في أثناء الاحتفال بـ«الحنة» ورد لها اتصالًا هاتفيًا خرجت على إثره من المنزل ولم تعد، وبالبحث عنها عُثر عليها جثة هامدة في قطعة أرض جوار المنزل وتبين عدم وجود هاتفها المحمول.

تمّ تشكيل فريق بحث جنائي، وتوصلت جهود رجال الأمن إلى أنَّ وراء الواقعة عريس القتيلة الذي قتلها لعدم رضائه عن الزيجة وإجباره عليها، حيث استدرجها خارج المنزل وقتلها وحاول إخفاء جريمته.