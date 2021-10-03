هاجر أحمد تطالب جمهورها بالدعاء لها بعد نقلها إلى المستشفى

طالبت الفنانة هاجر أحمد، جمهورها بالدعاء لها، بعد نقلها إلى المستشفى، على إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة، دون الإعلان عن تفاصيلها.

وكتبت هاجر عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «يا إلهى، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبك مؤنسى، ورحمتك طبيبى ومعينى فى الدنيا والآخرة، وإنك أنت المعطى العليم، اللهم اشفنى واشفى مرضانا جميعا أمين يارب العالمين».

وأضافت، «اللهم اشفني واشفي مرضانا جميعا امين يارب العالمين»، ولم تكشف هاجر عن سبب مرضها.

جمهور السوشيال ميديا يطلب الدعاء لها

وتوالت عليها التعليقات من أصدقائها بالوسط الفني وجمهورها، فكتبت عبير صبري، «مالك حبيتي، ألف سلامة عليكي»، وجاء باقي التعليقات من الجمهور فكتب أحدهم: «ربنا يشفيكى يا حبيبة قلبى زعلتينى والله ألف مليون سلامة »، وتعليق آخر: «ربنا يشفيكى ويقومك بالسلامة».

آخر أعمال هاجر أحمد في الدراما

وفي سياق مختلف، شاركت هاجر أحمد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «أحسن أب» مع الفنان علي ربيع، والذي دارت أحداثه في إطار كوميدي، وتم عرضه في النصف الأول من الشهر الكريم، نظراً لأنه من مسلسلات الـ 15 حلقة.

ويُعرض لها حاليا قصة «بدون ضمان» على قناة DMC، وهى الحكاية الثالثة من الموسم الثاني لمسلسل «إلا أنا»، من سيناريو وحوار وسيناريو وحوار يوسف وجيه إخراج ياسمين أحمد كامل، وبطولة هنادي مهنى، هاجر أحمد، أحمد بدير، اسلام جمال، أحمد كشك، سلوى عثمان، جلا هاشم، كيره الصباح، حنان سليمان.

وتشارك هاجر أحمد حاليًا في فيلم جديد بعنوان «زومبى» ينتمى لنوعية الأفلام الكوميدية التي تميل إلى الرعب، ويشاركها البطولة أشرف عبدالباقى، وعلى ربيع، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.