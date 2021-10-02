«الصحة العمانية» تعلن تفعيل خطة الطوارئ لمواجهة الإعصار شاهين
كتب:
سحر المكاوى
07:54 م | السبت 02 أكتوبر 2021
الإعصار شاهين
قررت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تفعيل خطة طوارئ وطنية لمواجهة التأثيرات المحتملة للإعصار شاهين على البلاد، تزامنا مع اقتراب الإعصار شاهين من السواحل العمانية، فيما طالبت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، قاطني المناطق الواقعة في نطاق تأثير الإعصار شاهين بإخلاء منازلهم، والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها مسبقا.
توفير الأدوية والمستلزمات الطبية
وأوضحت «الصحة العمانية» في بيان اليوم السبت، إن الخطة تشمل إعداد جدول مناوبة للإداريين في خطة الطوارئ وللأطباء والعاملين في المؤسسات الصحية، وكذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع مخزون الديزل والغاز الطبي ومخزون المياه بالمؤسسات الصحية.
وتوقعت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، أمس الجمعة، اشتداد العاصفة المدارية شاهين لتتحول إلى الإعصار شاهين خلال اليوم السبت، والذي يؤثر بشكل مباشر على المناطق الساحلية ومن بينها العاصمة مسقط اعتبارا من غد الأحد.
السلطات تطالب المواطنين إخلاء منازلهم
وطالبت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، قاطني المناطق الواقعة في نطاق تأثير العاصفة شاهين بإخلاء منازلهم، والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها موضحة فى بيان لها أنه على قاطني المناطق الواقعة في نطاق التأثير المباشر للإعصار شاهين من ولاية بركاء وإلى ولاية صحم، وكذلك الشريط الساحلي لمحافظة مسقط وبعض المناطق الساحلية لمحافظة جنوب الشرقية، إخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها في وسائل الإعلام المختلفة.
#سلطنة_عمان الوضع الآن في ولاية بديه #شاهين #متداول #شبكة_أجواء_العرب pic.twitter.com/9KW7BfLzbT— #شبكة_أجواء_العرب (@atmosphere_ara) October 2, 2021
وأشارت اللجنة إلى إنه من المتوقع أن تصحب العاصفة رياح شديدة وأمطار غزيرة مع ارتفاع لمستوى موج البحر يصل إلى ما يقارب 8-12 مترا.
فيما وجه السلطان هيثم بن طارق، اليوم السبت، بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين لمواجهة تأثيرات الإعصار شاهين.