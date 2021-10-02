«الصحة العمانية» تعلن تفعيل خطة الطوارئ لمواجهة الإعصار شاهين

قررت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تفعيل خطة طوارئ وطنية لمواجهة التأثيرات المحتملة للإعصار شاهين على البلاد، تزامنا مع اقتراب الإعصار شاهين من السواحل العمانية، فيما طالبت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، قاطني المناطق الواقعة في نطاق تأثير الإعصار شاهين بإخلاء منازلهم، والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها مسبقا.

توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

وأوضحت «الصحة العمانية» في بيان اليوم السبت، إن الخطة تشمل إعداد جدول مناوبة للإداريين في خطة الطوارئ وللأطباء والعاملين في المؤسسات الصحية، وكذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع مخزون الديزل والغاز الطبي ومخزون المياه بالمؤسسات الصحية.

وتوقعت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، أمس الجمعة، اشتداد العاصفة المدارية شاهين لتتحول إلى الإعصار شاهين خلال اليوم السبت، والذي يؤثر بشكل مباشر على المناطق الساحلية ومن بينها العاصمة مسقط اعتبارا من غد الأحد.

السلطات تطالب المواطنين إخلاء منازلهم

وطالبت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، قاطني المناطق الواقعة في نطاق تأثير العاصفة شاهين بإخلاء منازلهم، والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها موضحة فى بيان لها أنه على قاطني المناطق الواقعة في نطاق التأثير المباشر للإعصار شاهين من ولاية بركاء وإلى ولاية صحم، وكذلك الشريط الساحلي لمحافظة مسقط وبعض المناطق الساحلية لمحافظة جنوب الشرقية، إخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها في وسائل الإعلام المختلفة.

وأشارت اللجنة إلى إنه من المتوقع أن تصحب العاصفة رياح شديدة وأمطار غزيرة مع ارتفاع لمستوى موج البحر يصل إلى ما يقارب 8-12 مترا.

فيما وجه السلطان هيثم بن طارق، اليوم السبت، بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين لمواجهة تأثيرات الإعصار شاهين.