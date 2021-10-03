إعلان حالة الطوارئ في عمان.. ووفاة طفل غرقا في إعصار شاهين

دفعت الرياح العاتية المتوقعة والأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن إعصار شاهين الحكومة العمانية إلى إعلان حالة الطوارئ في عمان، ومنح يومي الأحد والإثنين، عطلتين بعدما وصلت العاصفة الاستوائية إلى ذروتها وإعلان السلطات وفاة طفل صباح اليوم الأحد جراء الفيضانات.

وأفاد تلفزيون عمان، بأنَّ هيئة الطيران المدني قالت إنَّ العاصفة كانت تتجمع بسرعة وتضرب المنطقة الشرقية ومناطق أخرى من السلطنة وهو ما دفع الى إعلان حالة الطوارئ في عمان.

إعلان حالة الطوارئ في عمان

وقال تلفزيون عمان إنَّه «تمّ الإعلان عن عطلة اليومين حفاظًا على مصلحة الجميع وتنصح هيئة الطيران المدني الجميع باتخاذ الاحتياطات في اليومين المقبلين والبقاء في منازلهم ما لم يكن من المهم الخروج».

وقال عمانيون، إنَّ الرياح القوية تضرب الأشجار وتجعل من الصعب القيادة مع انخفاض شديد في الرؤية على الطرق ورأوا إن إعلان حالة الطوارئ في عمان أمر مبرر.

وأخليت الطرق وأغلقت المحلات التجارية أبوابها بعدما وصل الإعصار، وتمّ إعلان حالة الطوارئ في عمان حيث يسرع معظم الناس إلى منازلهم خوفًا من هطول الأمطار المتزايد والذي يتسبب في حدوث فيضانات.

استمرار الأمطار وتجمع المياه في #المعبيلة بولاية #السيب



تصوير : مازن العلي pic.twitter.com/0dbWw0fLtW — Al Wisal - الوصال (@al_wisal) October 3, 2021

في غضون ذلك، أوقفت شركة المواصلات الوطنية للنقل جميع خدمات الحافلات والعبارات في جميع المحافظات، اعتبارًا من 3 أكتوبر، في ظل إعلان حالة الطوارئ في عمان.

وقف المواصلات وإعلان حالة الطوارئ في عمان

وقالت شركة المواصلات الوطنية، في بيان لها «توقف خدمة الحافلات والعبارات في جميع محافظات السلطنة اعتباراً من الأحد 3 أكتوبر 2021».

وكانت العاصفة الأخيرة في يوليو الماضي، خلال عطلة عيد الأضحى، وذلك عندما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وعطل توصيلات الكهرباء والمياه ولم يتمّ إعلان حالة الطوارئ وقتها في عمان.