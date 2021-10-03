إعلان حالة الطوارئ في عمان.. ووفاة طفل غرقا في إعصار شاهين
كتب:
ثروت منصور
12:05 م | الأحد 03 أكتوبر 2021
إعلان حالة الطوارئ في عمان
دفعت الرياح العاتية المتوقعة والأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن إعصار شاهين الحكومة العمانية إلى إعلان حالة الطوارئ في عمان، ومنح يومي الأحد والإثنين، عطلتين بعدما وصلت العاصفة الاستوائية إلى ذروتها وإعلان السلطات وفاة طفل صباح اليوم الأحد جراء الفيضانات.
وأفاد تلفزيون عمان، بأنَّ هيئة الطيران المدني قالت إنَّ العاصفة كانت تتجمع بسرعة وتضرب المنطقة الشرقية ومناطق أخرى من السلطنة وهو ما دفع الى إعلان حالة الطوارئ في عمان.
#الوصال تأثيرات #شاهين على واحة المعرفة#الحالة_المدارية #شاهين #عمان #بحر_العرب pic.twitter.com/eKNDX6CogZ— Al Wisal - الوصال (@al_wisal) October 3, 2021
إعلان حالة الطوارئ في عمان
وقال تلفزيون عمان إنَّه «تمّ الإعلان عن عطلة اليومين حفاظًا على مصلحة الجميع وتنصح هيئة الطيران المدني الجميع باتخاذ الاحتياطات في اليومين المقبلين والبقاء في منازلهم ما لم يكن من المهم الخروج».
وقال عمانيون، إنَّ الرياح القوية تضرب الأشجار وتجعل من الصعب القيادة مع انخفاض شديد في الرؤية على الطرق ورأوا إن إعلان حالة الطوارئ في عمان أمر مبرر.
#الوصال تأثيرات #شاهين على شاطئ الحيل بولاية #السيب #الحالة_المدارية #شاهين #عمان #بحر_العرب pic.twitter.com/WxS0orJQPi— Al Wisal - الوصال (@al_wisal) October 3, 2021
وأخليت الطرق وأغلقت المحلات التجارية أبوابها بعدما وصل الإعصار، وتمّ إعلان حالة الطوارئ في عمان حيث يسرع معظم الناس إلى منازلهم خوفًا من هطول الأمطار المتزايد والذي يتسبب في حدوث فيضانات.
استمرار الأمطار وتجمع المياه في #المعبيلة بولاية #السيب— Al Wisal - الوصال (@al_wisal) October 3, 2021
تصوير : مازن العلي pic.twitter.com/0dbWw0fLtW
في غضون ذلك، أوقفت شركة المواصلات الوطنية للنقل جميع خدمات الحافلات والعبارات في جميع المحافظات، اعتبارًا من 3 أكتوبر، في ظل إعلان حالة الطوارئ في عمان.
وقف المواصلات وإعلان حالة الطوارئ في عمان
وقالت شركة المواصلات الوطنية، في بيان لها «توقف خدمة الحافلات والعبارات في جميع محافظات السلطنة اعتباراً من الأحد 3 أكتوبر 2021».
وكانت العاصفة الأخيرة في يوليو الماضي، خلال عطلة عيد الأضحى، وذلك عندما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وعطل توصيلات الكهرباء والمياه ولم يتمّ إعلان حالة الطوارئ وقتها في عمان.