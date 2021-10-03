البرلمان يزف بشرى سارة بشأن عودة الجماهير للملاعب

بشرى سارة لجماهير كرة القدم المصرية، انطلقت من داخل أروقة لجنة الرياضة بمجلس النواب، لتحسم مصير عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى، بعد حرمان دام لسنوات، وأكد النائب محمود حسين، الفائز برئاسة لجنة الشباب والرياضة بالتزكية، أن عودة الجماهير أحد الملفات الهامة التي تسعى اللجنة لحلها خلال الفترة المقبل.

ملف عودة الجماهير

وقال محمود حسين، إن اللجنة أمامها جدول مزدحم خلال دور الانعقاد الثاني، لافتا إلى أن اجتماعات اللجنة تبدأ بعد غد الاثنين، لإعداد جدول أعمالها.

وأكد رئيس لجنة الشباب في تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب إعلان فوزه في الانتخابات، أن مناقشة نتائج بعثة مصر في أولمبياد طوكيو تتصدر جدول أعمال اللجنة، خاصة أن اللجنة كانت في عطلة برلمانية.. ولم تقدم تقريرا بشأنها حتي الآن.

تعديلات قانون الرياضة

أوضح محمود حسين أن اللجنة ستركز أيضا على تعديلات قانون الرياضة، لمعالجة مشاكل الجمعيات العمومية، ومعوقات الاستثمار الرياضي، لافتا إلي أنه سيتم فتح ملف الاتحادات الرياضية، ومناقشة أعضائها في خطة عملها، لضمان تطوير الرياضة المصرية.

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلى أن ملف عودة الجماهير أحد الملفات الهامة التي تسعى اللجنة لحلها خلال الفترة المقبلة، حتي تستعيد الملاعب المصرية بريقها، بوجود الجماهير في المدرجات، مؤكدا أنه سيتم استكمال مناقشة مشاكل مراكز الشباب، والعمل على استكمال المنشآت المتوقفة، فضلا عن دعم الأندية الشعبية.

وشدد «حسين» على أن صناعة البطل الأولمبي من ضمن أولويات عمل اللجنة، منوها إلى أنه سيتم مناقشة الاسعدادات لأولمبياد باريس المقبل، حتي يكون لدينا العديد من الأبطال الأولمبيين المؤهلين للمنافسة بقوة.

ووجه رئيس لجنة الشباب، الشكر لأعضاء اللجنة.. على تجديد الثقة فيه، واختياره مرة أخرى لرئاسة اللجنة، مؤكدا أن لجنة الشباب والرياضة تشهد تمثيلا رياضيا غير مسبوق، حيث تضم كوادر شبابية ومدربين كرة قدم وأبطال رياضيين في الألعاب الفردية، فضلا عن وجود نجوم كبار في عالم كرة القدم، إلى جانب خبرات برلمانية كبيرة.