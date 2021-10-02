عضو بـ«التنسيقية» يكشف تفاصيل جلسة مجلس النواب الأولى اليوم

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه وخلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني من مجلس النواب، اليوم، تم تلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس للانعقاد، كما أرسل كافة أعضاء المجلس برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلنوا فيها تأييدهم الكامل لما قام به الرئيس من إنجازات، خلال الفترة الماضية هدفت للارتقاء بالدولة المصرية.

جلسة الغد إجرائية بحتة وستشهد اختيار رؤساء اللجان

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن جلسة المجلس التي سيتم عقدها غدا، ستكون جلسة إجرائية بحتة، وفيها سيتوجه أعضاء المجلس للجان المختصة، من أجل عقد عملية الاقتراع، واختيار رئيس ووكيلين وأميني السر، بكل لجنة من اللجان المعنية.

المجلس سيناقش 5 مشروعات بقوانين و8 اتفاقيات دولية

وأوضح أن المجلس، سيناقش 5 مشروعات لقوانين أحالتها الحكومة للمجلس، و8 اتفاقيات دولية ستناقشها اللجان المختصة، ومشروع بتعديل بعض قوانين الأحكام الجنائية، بخلاف العديد من الرؤى التشريعية التي سيتم الدفع بها تحت قبة البرلمان.

وأكد أن المجلس سيتم فيه أيضا، مناقشة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعتبر بمثابة تحركات يمكن من خلالها الدفع بالعديد من الإجراءات التشريعية والرقابية في حزمة من التشريعات لتطبق في مصر، حيث إنه من الضروري خدمة تلك الاستراتيجية، وما تهدف إليه في عدد من الإجراءات والتشريعات التي يمكنها إحداث طفرة بمجالات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن عددا من أعضاء المجلس ونواب التنسيقية، سيقومون بطرح الكثير من النقاط الهامة التي تخدم تلك الاستراتيجية، الذين قاموا بوضعها من قبل حتى قبل دخولهم البرلمان، وهو ما سيعالج الكثير من القضايا المجتمعية ويواجه التحديات.