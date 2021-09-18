مستشار الرئيس يُجيب على سؤال موعد عودة الجماهير للمدرجات؟

أجاب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على سؤال الإعلامي سيد علي، حول موعد عودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى، وقد أكد أن الدولة تضع نوع من المعايير تعتمد على مقاييس معينه وليست عشوائية، وتٌقدر الموقف الوبائي، وتقدر موقف انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتقدر أولا واخيرًا حماية البشر وحماية المواطنين.

نسعى للوصول إلى بر الآمان بقدر المستطاع

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن هناك دولًا تقوم بفتح البلاد، وهناك دول أخرى تقوم بإغلاق منافذها، « إحنا هنا في مصر عاوزين نصل لبر الأمان بقدر المستطاع، الدولة تعي تماما إن فيه حاجات متأثرة بوجود هذه الأزمة لكن في الآخر حياة كل إنسان مهمة جدا جدا»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» تتم بعملية توازن شديدة للغاية، وفي نفس الوقت كل شيء سيتم عمله بشفافية كاملة.

لم يكن هناك داعي لوضع مصر ضمن القائمة الحمراء ببريطانيا

وأشاد، بحذف بريطانيا لمصر من دول القائمة الحمراء، رغم أنه لم يكن هناك أي سبب أو أسباب لوضع مصر في هذه القائمة، موضحًا أن هناك سيطرة كبيرة على الفيروس في مصر، كما أن البرتوكول العلاجي المصري خليط من المصري ومن الخارج، « بنعمل برنامج أو طرق معينه نشخص بها المرض عشان نوصل للتشخيص السريع والأكيد، ونعالج المرض بما هو متاح بأقصى فعالية وأقصى احترافية».

65 % دقة مسحة «البي سي أر»

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين: «الأعداد عندنا الحمد لله ليست كثيرة، البي سي ار ليس وحده هو المعيار الخاص لمعرفة عدد الإصابات»، كما أن نسبة دقة مسحة الـ «البي سي أر» 65% ، «كنا بنقارن بين أساليب تشخيصية كبيرة لما نجيب الخبرة المصرية وتشوف الأعراض والفحص الاكلينكي والاشعات والتحاليل، بتبقى أحيانًا أقوى من البي سي أر، أحيانًا تكون الحالات إيجابية والبي سي أر يقول إنها سلبية، ليس هناك مبالغة أو تقليل من عدد الحالات اللي موجودة في مصر».