يسرا لوالدتها في ذكرى وفاتها الثانية: «خدتي الحزن والفرح معاكي»

وجهت الفنانة يسرا، رسالة لوالدتها في ذكرى وفاتها الثانية، من خلال نشر صورا تجمعهما سويًا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

يسرا في ذكرى وفاة والدتها: «خدتي الحزن والفرح معاكي»

وكتبت الفنانة يسرا عبر حسابها بـ«انستجرام» قائلة: «أمي الغالية سنتين فاتوا على فراقك، وحشتيني أوي وحقيقي الحياة من بعدك فيها حاجة ناقصة أوي بالنسبالي».

وتابعت يسرا: «خدتي معاكي يا أمي الفرح كله والحزن كله، كل حاجة بقت شبه بعضها من بعدك، يمكن الحاجة اللي مصبرة قلبي على فراقك إني عارفة إنك في مكان أحسن وأنضف وأنقى، مكان مليان حب وسلام وتسبيح لرب الكون سبحانه وتعالى».

يسرا تطلب من متابعيها الدعاء وقراءة الفاتحة لوالدتها

واختتمت يسرا رسالتها لوالدتها الراحلة بقولها: «وحشتيني ووحشني حضنك وطبطبتك عليا وأنا في حضنك، حقيقي أنا عايشة برضاكي وبرك عليا، ربنا ما يحرمني من برك عليا، ربنا يجمعني بيكي على خير، بشكر كل حد فاكر أمي في دعائه، وربنا مايحرمكوش من أي عزيز أو غالي، فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة».