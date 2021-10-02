إلهام شاهين تطالب بتدوين رغبة المتبرع بأعضائه في الرقم القومي

طالبت الفنانة إلهام شاهين بضرورة وجود بنك متخصص لزراعة أعضاء الجسم، وتدوين التبرع في الرقم القومي للشخص المتبرع، وذلك خلال فيديو لها نشره الدكتور خالد منتصر عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، اليوم السبت.

كل التحية للفنانة إلهام شاهين على تلك المبادرة وهذا الفهم الراقي وتشجيع المصريين على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة pic.twitter.com/8WC0EZQwm6 — Khaled Montaser (@khaledmontaser) October 2, 2021

إلهام شاهين: يارب يقدرنا ونعمل الخير وننشر الحب

وقالت الفنانة إلهام شاهين عبر الفيديو: «ياريت البطاقة الشخصية يكون مكتوب فيها إني متبرع، وموافق على التبرع، بحيث الإنسان لما يموت حتى لو أهله معملوش ده يبقى مكتوب في الرقم القومي بتاعه، وعلى الدولة تستجيب لده وتاخد الجثمان فعلا وتاخد السليم منه».

وأضافت: «وفي نفس الوقت لازم يكون عندنا بنك لزراعة الأعضاء، ويتشال فيه الأعضاء دي لمن يريد، يارب نقدر كلنا إيدينا في إيدين بعض ونعمل الخير وننشر الحب والمعاني الإنسانية الجميلة بينا وبين بعض».

خالد منتصر يعلن ترحيبه بمبادرة إلهام شاهين

من جانبه، عبر الكاتب الصحفي خالد منتصر عن ترحيبه بمبادرة الفنانة إلهام شاهين، قائلا: «كل التحية للفنانة إلهام شاهين على تلك المبادرة وهذا الفهم الراقي وتشجيع المصريين على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة».

وكان أشاد الدكتور خالد منتصر بمبادرة الفنانة إلهام شاهين التي أعلنتها مؤخرًا، بشأن التبرع بأعضائها بعد وفاتها، ووصفها بـ«الجدعة»، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعبر عن رسالة الفن الحقيقي، باعتبار أن الفنان «ضمير الأمة».

ونشر خالد منتصر صورة للفنانة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها: «براڤو إلهام شاهين جدعة، ومابيهمهاش هجوم المجذوبين المكبوتين من عبيد الفاشية الدينية وسباياها، هي أفضل من الذي قتل الغلابة المرضى بفتوى حين حرم نقل الأعضاء، هذا هو الفنان الحقيقي، ضمير أمته وحنجرة نخبته ونبض بسطائه».

وأضاف خالد منتصر، أنه لا يوجد قانون يجرم التبرع بالأعضاء، بل يبيح ذلك، ومع ذلك المصريون لا يقبلون الفكرة.

وأعلنت الفنانة إلهام شاهين، أمس الجمعة، التبرع بأعضائها بعد الوفاة إذا كانت تصلح، وقالت: «علينا أن نتبرع بأعضائنا لأي إنسان بدلًا من أن يأكلها الدود». جاء ذلك خلال حفل إطلاق كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي، الصادر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب.