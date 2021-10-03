عاجل.. حسام غالي وكيلا لشباب النواب وحازم إمام أمينا للسر

للعام الثاني على التوالي فاز حسام غالي نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بمقعد وكيل لجنة الشباب والرياضة للدورة البرلمانية الثانية حيث فاز غالي في انتخابات اللجنة اليوم، فيما فاز حازم امام نجم المنتخب المصري السابق ونادي الزمالك، بمقعد امين سر اللجنة للعام التالي على التوالي ايضا، كما فاز برئاسة اللجنة النائب محمود حسين، وفازت هيئة مكتب اللجنة بالتزكية في أجواء اتسمت بالشفافية بعد اعلان الترشيحات.

وكان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الاولى للمجلس أمس، فتح الباب لعضوية اللجان لمن يرغب في التعديل ثم الدعوة الى اجراء انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب اليوم بـ 25 لجنة.

واحتفظ اغلب رؤساء اللجان بمقاعدهم خلال خلال الانتخابات التي جرت اليوم ودعا رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة العامة الى الانتخابات بمقار اللجان وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصت اللائحة على انه تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وقُدمت الترشيحات كتابةً إلى رئيس مجلس النواب خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وبحسب اللائحة، فإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة. وانطلقت اعمال الدورة الثانية لمجلس النواب امس خلال جلسة اجرائية لتبدأ غدا اللجان في عملها