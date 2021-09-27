أمين مجلس النواب يستقبل عددا من أمناء عموم البرلمانات العربية (صور)

استقبل المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في مكتبه، ظهر اليوم الاثنين، المستشار كامل شعراوي أمين عام البرلمان العربي، وعدداً من أمناء عموم البرلمانات العربية.

وأكد المستشار أحمد مناع، على الدور الحيوي الذي تقوم به البرلمانات العربية في تنسيق الجهود والمواقف العربية في إطار الدبلوماسية البرلمانية العربية، من أجل خدمة القضايا العربية في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.

وأشار المستشار أحمد مناع إلى أهمية تعزيز التعاون البرلماني العربي، وتبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية بين البرلمانات العربية، من أجل دعم وتعزيز العمل البرلماني العربي المُشترك.

«مناع» و«عتمان» يصطحبان الوفد في جولة

وحرص المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، برفقة المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجالس الشيوخ، على اصطحاب الوفد البرلماني العربي فى جولة داخل المجلس .

ويأتي هذا اللقاء على هامش انطلاق أعمال برنامج البرلمان العربي التمكيني، بمشاركة عدد من أمناء عموم البرلمانات العربية.

اختصاصات البرلمان العربي

ويعمل البرلمان العربي على تعزيز العلاقات العربية العربية، وتطوير أشكال العمل العربي المشترك وتدعيم آلياته والعمل على ضمان الأمن القومي العربي وتدعيم حقوق الانسان، وله تقديم التوصيات والاقتراحات التي يراها مناسبة لذلك ،ومتابعة مسيرة العمل العربي المشترك وعقد جلسات استماع مع رؤساء المجالس الوزارية أو الأمين العام للجامعة أو رؤساء أو المدراء العامين بالمنظمات العربية المتخصصة .

كما تتضمن أعمال البرلمان العربي مناقشة المسائل التي يحيلها اليه مجلس الجامعة أو المجالس الوزارية أو الأمين العام للجامعة أو رؤساء أو مدراء المنظمات العربية المتخصصة، وإبداء الرأي فيها، وله إصدار توصيات بشأنها لتكون أساساً عند إصدار المجالس المعنية للقرارات ذات العلاقة، وكذلك توجيه الأسئلة كتابة إلى رؤساء المجالس الوزارية والأمين العام للجامعة وإلى مدراء المنظمات العربية المتخصصة وذلك في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى هذه الجهات الإجابة عن أسئلة الأعضاء خلال مدة يحددها النظام الداخلي.

كما تتضمن الأعمال الموافقة على مشروعات القوانين الموحدة والاتفاقيات الجماعية العربية المحالة إليه وجوباً قبل إقرارها من مجلس الجامعة، وكذلك النظر في مشروعات الموازنات والحسابات الختامية للأمانة العامة للجامعة قبل إقرارها من الجهات المختصة، وكذلك مراجعة الحسابات الختامية للمنظمات العربية المتخصصة.