أسباب نقل هاجر أحمد إلى المستشفى.. مصابة بفيروس كورونا

كشفت مساعدة الفنانة هاجر أحمد، عن طبيعة الوعكة الصحية التي ألمت بالأخيرة، اليوم الأحد، واستدعت نقلها إلى أحد مستشفيات القاهرة؛ لتلقي العلاج.

وقالت المساعدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هاجر أحمد أصيبت بفيروس «كورونا» وحالتها استدعت نقلها للمستشفى، حيث دعت جمهورها بالدعاء لها لتجاوز هذه المحنة الصحية بسلام.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت هاجر أحمد تعرضها لأزمة صحية عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام»، دون الكشف عن طبيعة مرضها، حيث اكتفت بنشر صورة لها من داخل المستشفى، وعلقت عليها بقولها: «يا إلهى، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبك مؤنسى، ورحمتك طبيبى ومعينى فى الدنيا والآخرة، وإنك أنت المعطى العليم، اللهم اشفنى واشفى مرضانا جميعا أمين يارب العالمين».

هاجر أحمد تناقش العنف الأسري في مسلسل «بدون ضمان»

في سياق آخر، كانت هاجر أحمد مشغولة بتصوير دورها في مسلسل «بدون ضمان» الذي يُعرض حاليًا عبر فضائية dmc، الذي تدور أحداثه في 10 حلقات حول مشاكل العنف الأسري والأزمات الزوجية، ويشارك في البطولة كل من هنادي مهنا، سلوي عثمان، أحمد بدير، إسلام جمال، من إخراج ياسين علي أحمد.

ظهور هاجر أحمد مع الإعلامية مني الشاذلي في «معكم»

وكان آخر ظهور للفنانة هاجر أحمد مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج «معكم» الذي يذاع أسبوعيًا عبر فضائية cbc، إذ كان اللقاء بمثابة أول ظهور لـ هاجر أحمد بعد زواجها من رجل الأعمال أحمد الحداد، الذي كشفت خلاله تفاصيل قصة حبهما والصفات التي تحبها في زوجها والتغيرات التي طرأت علي حياتها بعد الزواج.

يذكر أن هاجر أحمد قد شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل «أحسن أب» مع الفنان علي ربيع، وكان من إخراج معتز التوني.